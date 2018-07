Cagliari, spunta l'ipotesi Peluso per la fascia

LA SITUAZIONE - Il mercato del Cagliari procede a gonfie vele fra acquisti definiti, cessioni effettuate e, soprattutto, tante idee nella lista dei desideri del presidente Giulini. Una delle nuove indiscrezioni riguardanti la squadra rossoblù, rivelerebbe un importante interessamento per Federico Peluso. L'ex Juventus andrebbe ad arricchire una difesa già rinforzata dall'arrivo di Darijo Srna ma, allo stesso tempo, impoverita dalla partenza, seppur in prestito, di Senna Miangue in direzione Standard Liège. Da monitorare la concorrenza della neopromossa Parma che cerca di prepararsi al meglio per la prossima stagione che la vedrà coinvolta nella massima serie del campionato italiano. L'ingaggio non sarebbe un problema per la formazione sarda e nemmeno per la squadra emiliana, nonostante un contratto che vede il terzino legato Sassuolo per altri due anni. Entrambe, dunque, sperano in un prestito con diritto di riscatto a cui andrebbero ad aggiungersi eventuali bonus.

PELUSO - Nato a Roma e cresciuto nelle giovanili della Lazio, Federico Peluso ha imparato a giocare in diversi ruoli del campo: nato come terzino sinistro, all'occorrenza, in caso di necessità, può sistemarsi al centro della difesa e sulla fascia sinistra del centrocampo. La forza garantita dalla sua altezza che tocca il metro e novanta porterebbe al Cagliari ulteriori opportunità di rete dai corner e, contemporaneamente, tanta difesa e duttilità. Il suo ruolo naturale di terzino, invece, lascia presagire grandi possibilità di falcate sulla fascia, in appoggio al centrocampo e all'attacco. Inutile osservare come i suoi 34 anni porterebbero tanta esperienza, assieme a Srna, Sau, Padoin, Cigarini, Andreolli, Cossu e Dessena, simboleggiando la volontà di istruire e indottrinare possibili ragazzi aggregati dalla Primavera e attuali giovani talentuosi come Nicolò Barella, Kwang-Song Han, Filippo Romagna e Marco Pajac.