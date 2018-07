Serie A: Cristiano Ronaldo - Juventus, la situazione

CR7 - Juventus, trattativa possibile? Dalla Spagna e dal Portogallo parlano di operazione chiusa, in realtà la situazione è in divenire. Andiamo per gradi: la Juventus, nell'incontro per chiudere il discorso Cancelo, avrebbe recepito un'apertura sul fronte Ronaldo. Idea nata dal procuratore Jorge Mendes, portoghese e agente della maggior parte dei lusitani, calciatori e allenatori. Ora, pare che i piani alti della Vecchia Signora ci stiano riflettendo. I costi sono elevati e Marotta-Paratici ci hanno abituato a un mercato sempre oculato, ma attenzione alla situazione legata a FCA ed alla cassaforte Exor della famiglia Agnelli.

Secondo indiscrezioni, John Elkann in persona starebbe pensando ad aprire i fondi per l'operazione. Il costo del cartellino si aggirerebbe intorno ai 100-120 milioni - la Juve potrebbe fare cassa con i 40 di Rugani (Chelsea) e una eventuale vendita a 60 di Higuain. Il nodo eventuale sarebbe l'ingaggio. Lui chiede una cifra sui 30 milioni netti, una cifra fuori mercato per le casse bianconere. Ma qui entra in gioco un secondo fattore: gli sponsor. Per vedere CR7 in Italia, pare che la stessa Adidas abbia proposto di accollarsi i 2/3 dell'ingaggio del giocatore. Inoltre, con tutto il merchandising legato a magliette vendute, gadget vari e incasso delle partite, la Juventus non avrebbe un passivo di bilancio grave.

Dal punto di vista social, l'operazione avrebbe notevole appeal. Ronaldo ha un seguito impressionante (da solo ne ha più di LeBron, per darvi un'idea). Il Real ha 220 milioni di follower nel mondo, anche aiutato da CR7, la Juve ne ha 50 milioni. Va da sé che qualora Madama mettesse a segno il colpo dell'estate del mercato calcistico, vedrebbe aumentare, anche a livello di social e media, il suo status.

Cristiano sarebbe inoltre affascinato dalla Juventus e dall'atmosfera dello Stadium, memore dell'ovazione ricevuta dopo la prodezza di Coppa. La trattativa, a quel che risulta in Italia, non è chiusa ne tantomeno avanzata, ma un dato è certo: alla Juventus è stato proposto. Occhio, inoltre, alla sfida intrigante per il giocatore, il quale arriverebbe per un solo scopo: riportare Madama sul tetto d'Europa.