Cristiano Ronaldo- Juventus: le ultime

Tiene sempre più banco la vicenda CR7. Oggi si sono susseguite parecchie voci su questa suggestione. La Stampa, questa mattina, ha parlato di una cena in programma una di queste sere tra Mendes e i bianconeri, ma non ci sono però conferme. La clausola da 1 miliardo di euro, sembra, in seguito ad un accordo privato tra Perez e Ronaldo pare sia stata abbassata a 100-120 milioni. Dalla Exor fanno sapere che la questione ingaggio non sarebbe un problema, in quanto si metterano in moto per pagare il 50% dello stesso.

Intanto Mancini, CT azzurro, ha sottolineato come Ronaldo possa essere un toccasana per l'intero movimento calcistico. L'incontro tra il giocatore e Paratici ci sarebbe stato, stando a Premium Sport, prima del Mondiale giocato col suo Portogallo. Alla base della rottura con Perez, ci sarebbe l'eventuale arrivo di Neymar, per ora smentito, in Blancos. Sky, nell'edizione di pranzo del suo canale 'all news', ha snocciolato la vicenda a fondo, tentando di dare 'i numeri': 100-120 milioni l'ingaggio che andrebbe a percepire il fuoriclasse portoghese. Marca ha rincarato la dose ed ha sottolinea che il portoghese avrebbe trovato casa sulla collina di Torino. Premium ha confermato l'indiscrezione, già uscita ieri, la quale sarebbe stato Jorge Mendes a proporre il giocatore alla Juventus e non i bianconeri ad iniziare la trattativa. Da Madrid, il Real non nega e ne smentisce questa ipotesi, come ha fatto per Neymar e Mbappè per ciò che concerne il mercato in entrata. Dalla Spagna, dopo le conferme di ieri, oggi è arrivata quella di Cadena Cope. La testata ha parlato di come sia arrivato l'ok delle merengues e nessuno della dirigenza madrilena abbia rilanciato per prolungare il contratto del portoghese.

La Juve non ha confermato ne smentito il tutto, sta seriamente valutando questa possibilità: Sky ha intercettato Beppe Marotta a Milano, che ha liquidato però i media con un sobrio "Non dico nulla". Dalla Spagna, in questo bellissimo ping pong di notizie, "La Sexta" ed "El Chiringuito" (due delle prime testate giornalistiche a dare la bomba di mercato) hanno fatto sapere che il Real sta aspettando l'offerta bianconera. Intanto, notizia di poco fa, Marotta e Paratici sono a Milano, tutti e due per capire come procedere e, magari, dopo il placet di Agnelli, rompere gli indugi. France Football ha lanciato un prezzo, 130 milioni, per il cartellino. Per ora, la situazione Ronaldo alla Juve sembra molto calda, anche se non ballano sul piatto cifre ed offerte ufficiali. Seguiranno aggiornamenti. Il sogno bianconero continua.