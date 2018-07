Milan, Yonghong Li dovrebbe versare i 32 milioni ad Elliott entro venerdì

Continuano le notizie riguardanti il Milan a livello societario. Secondo i colleghi di Sky Sport, venerdì Yonghong Li dovrebbe versare i famosi 32 milioni di euro validi per l'aumento di capitale ad Elliott. Con questa mossa, il patron cinese resterebbe al comando del club di via Aldo Rossi.

Yonghong Li avrà poi tempo per trattare la cessione di quote del Milan entro ottobre. Invece, se questi soldi non dovessero arrivare entro inizio settimana prossima, il club finirà nelle mani del fondo americano. Rocco Commisso, la famiglia Ricketts e Stephen Ross restano sempre alla finestra, con l'imprenditore italo americano sempre in pole position. La trattativa tra i due non riparte dopo la brusca frenata di qualche giorno fa ed è sempre più flebile per molti. Il magnate americano ci crede ancora e la sua offerta resta valida: ovvero i 32 milioni da rimborsare a Elliott, i 380 del debito totale con il fondo di Singer, più 150 milioni da investire subito nel club. A Mr.Li il 30% delle quote azionarie e i ricavi provenienti dal mercato cinese. Commisso avrebbe chiesto al presidente cinese un confronto diretto senza intermediari, studi legali e advisor, ma non ha ricevuto risposta. Ora come ora, non sembrano esserci tempi tecnici per chiudere l’operazione con Commisso.

Sono tutti in attesa delle mosse di Yonghong Li. Il patron cinese, come ha già fatto, può restare a galla con il classico colpo di coda. I prossimi giorni saranno decisivi.