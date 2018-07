Roma: tre brasiliani in uscita, per l'attacco spuntano nuovi nomi

La Roma ha ripreso gli allenamenti. Mentre Di Francesco sta sondando i nuovi nomi, Monchi continua a lavorare sul mercato per rinforzare ancora la rosa in vista della prossima stagione. Anche in questa sessione estiva il nome caldo è quello di Ziyech, gioiellino dell’Ajax mai così vicino a trasferirsi nella Capitale. La Roma non dovrà però perdere tempo: nonostante il Mondiale sottotono, Ziyech ha rinnovato con l’Ajax, che di fatto è pronta a trattenere il talento marocchino. I top club d’Europa hanno però voglia di prelevare il ragazzo, che potrebbe diventare il pezzo pregiato di un’asta furiosa. La Roma dovrà perciò muoversi.

Per tentare l’assalto, i giallorossi hanno prima bisogno di cedere. Monchi ha già individuato i possibili partenti, tre brasiliani che non rientrano più nei piani di Eusebio Di Francesco. Il più giovane è sicuramente Gerson, talentino verdeoro che ha però rifiutato l’Empoli. Verso il Brasile, invece, Bruno Peres, valutato nove milioni dal club: su di lui ci sono Palmeiras, Flamengo e San Paolo. Ugualmente vicino al trasferimento, Juan Jesus, difensore centrale e all’occorrenza terzino che non ha brillato nell’ultima stagione. Il Porto s’è mosso con decisione, l’ex Inter potrebbe dunque approdare in Portogallo.

Rilancio del Chelsea per Alisson. Il club di Abramovich avrebbe proposto cinque milioni e mezzo al portiere brasiliano, che tentenna. Nel reparto offensivo, invece, tris di nomi per Eusebio Di Francesco, che avrebbe chiesto alla società un atleta da affiancare ad Edin Dzeko in vista della prossima stagione. Il profilo preferito è quello di Dries Mertens, ormai prima punta di ruolo e già rodato per la nostra Serie A. Data la difficoltà della trattativa, s’è sondato anche Federico Chiesa, il cui altissimo costo del cartellino spaventa la Roma, che potrebbe tentare l’affondo in caso di cessione di Alisson. In ultimo, piace Emil Forsberg, calciatore esterno attualmente in forza al Lipsia.