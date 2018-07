Roma, per il dopo Alisson si sonda Cillessen

Alisson Becker è sempre al centro delle voci di mercato della Roma. Partito Radja Nainggolan, ora è il brasiliano ad essere il principale oggetto di mercato e desiderio delle big europee. Sebbene i "rumours" diano sempre il Real Madrid come principale club interessato all'acquisto del giovane estremo difensore brasiliano, nelle ultime ore sembra essersi interessato anche il Chelsea di Maurizio Sarri, intenzionato a voler sostituire il partente Thibaut Courtois, in quello che sembra essere l'inizio di un'asta tra due club economicamente fortissimi.

La Roma però non resta a guardare e prova a cautelarsi per il futuro. Tra i tanti profili sondati proprio da Monchi, in attesa di vedere come evolverà il mercato dopo il Mondiale, sembra esserci quello di Jasper Cillessen, ex Ajax ed attualmente in forza al Barcellona, squadra in cui è giunto ormai due anni fa. L'olandese sembra non aver soddisfatto appieno la dirigenza blaugrana, dopo aver disputato solamente 21 partite in 2 stagioni, che si dice pronta a cederlo per almeno 30 milioni di Euro, dopo averne sborsati appena 15 per il suo cartellino.

L'interesse del Real Madrid per il portiere giallorosso non lo scopriamo di certo oggi, con Florentino Perez intenzionato sempre di più a regalare ai propri tifosi quello che sembra essere uno dei portieri più forti d'Europa per gli anni a venire. Il presidente dei blancos negli anni non si è mai tirato indietro quando si è trattato di "aprire il portafoglio" ma per l'acquisto di Alisson non sembra intenzionato a muoversi dall'offerta precedentemente presentata alla società giallorossa: 65 milioni di Euro comprensivi di bonus, cifra che la Roma ha ritenuto ancora troppo bassa per privarsi del giocatore.

Chi potrebbe accontentare però proprio i giallorossi sembra essere il Chelsea. Il club inglese infatti sembra destinato a veder partire il portiere titolare Thibaut Courtois. Il belga, desideroso di voler cambiare aria, potrebbe essere proprio l'alternativa del Real Madrid ad Alisson dato che i londinesi accetterebbero di buon grado i 60 milioni di Euro presentati come offerta alla Roma. Con questo "tesoretto", ovviamente rimpolpato da un'aggiunta di 10-15 milioni, il Chelsea potrebbe quindi bussare alle porte di Trigoria per provare a convincere Monchi e Di Francesco, sempre intenzionati a trattenere il brasiliano in caso di mancanza di proposte allettanti.

Sembra profilarsi all'orizzonte un'asta che potrebbe finalmente far sedere al tavolo la Roma, ma Monchi non vuole farsi trovare impreparato e già è al lavoro per trovare il probabile sostituto del brasiliano.