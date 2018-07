Sampdoria: Jakub Jankto affare fatto. Vicinissimi Jandrei e La Gumina

E' attivissima la Sampdoria sul mercato, nel pentolone blucerchiato bollono parecchie trattative, a cominciare dal portiere. Ferrero ha concluso l'operazione Jandrei, infatti in queste ore l'ex Chapecoense è su un volo in direzione Genova, ed appena atterrerà in Italia effettuerà tutte le visite mediche del caso prima di legarsi ufficialmente al Doria. L'offerta da 2.2 milioni di euro è stata giudicata ancora un pò troppo bassa dal club brasiliano, ma si dovrebbe trattare soltanto di schermaglie strategiche per arrivare ai 3 milioni che chiede la Chapecoense. Tra domani e dopo domani arriverà dunque l'ufficialità dell'operazione.

Entro domani si chiude anche per Antonino La Gumina. Sampdoria e Palermo sono ormai d'accordo, questione di dettagli, per una valutazione stimata su 7 milioni più 2 aggiuntivi di bonus. L'accelerata decisiva è prevista tra il pomeriggio di oggi e la mattinata di domani. Con l'ex Palermo, partirà ufficialmente il restyling dell'attacco blucerchiato, che vedrà molto probabilmente le partenze di Duvan Zapata e Fabio Quagliarella. Nel frattempo, però, gli uomini mercato sampdoriani hanno chiuso l'affare Jakub Jankto e sono pronti ad annunciare il quarto acquisto dopo quellidi Colley, Ferrari e Belec. Per il centrocampista la Sampdoria ha battuto anche la concorrenza del Valencia, che non sembra più intenzionato a rilanciare oltre i 15 milioni offerti da Ferrero. Per i friulani ci sarà anche una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Per quanto riguarda invece il contratto con il ceco, dovrebbe trattarsi di un quinquennale da 1 milione l’anno, quindi un ingaggio da top player alla Sampdoria, insomma guadagnerà circa il triplo rispetto a quanto percepito in Friuli.

Fermento in entrata, prossimi movimenti anche in usciti. Gli argentini Matias Silvestre e Ricky Alvarez non verranno confermati nell'organico del prossimo anno. Non partiranno per il ritiro estivo, in attesa di nuova sistemazione. Si alleneranno probabilmente a Genova e attenderanno la chiamata di una squadra. Per il difensore centrale si è fatto avanti il Cagliari, intenzionato a costruire una squadra esperta da affidare a Maran, per l'ex fantastiste - tra le altre dell'Inter - c'è poco mercato, probabile si trasferisca in Argentina, in patria.