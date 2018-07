Milan, scambio Locatelli e Berardi? Il Sassuolo frena

Il mercato del Milan sta prendendo sempre più forma, sopratutto quello in uscita. Infatti, e nelle ultime ore si sta parlando di un possibile scambio tra Locatelli e Berardi del Sassuolo.

Il club rossonero visto che prima deve vendere se vuole comprare, ora ha proposto di prender l'attaccante neroverde solo in prestito con diritto di riscatto. Però il Sassuolo ha frenato la trattativa perchè a questi termini non vuole trattare come ha affermato lo stesso Giovanni Carnevali, amministratore delegato della squadra emiliana, ai microfoni di Sky Sport: "Berardi al Milan? Con i rossoneri credo sia una cosa molto difficile, perchè si è legato al discorso Locatelli. Berardi è un giocatore importante e a noi farebbe piacere che rimanesse con noi. Già qualche anno fa il nostro patron Squinzi aveva dichiarato che poteva diventare la bandiera del Sassuolo e questo è il nostro augurio. Se, invece, da parte sua c'è il desiderio di cambiare e ci sono le giuste valutazioni economiche lo faremo".

Dunque il Milan prima dovrà cedere qualche giocatore e poi eventualmente le due società ne riparleranno del possibile scambio. Locatelli, dopo un inizio molto promettente con la maglia rossonera quando c'era ancora Montella (il centrocampista è stato sempre preferito a Montolivo due anni fa ndr) nell'ultima stagione, anche con l'arrivo di Lucas Biglia, ha trovato sempre meno spazio.

Visto che è solamente un classe 98' Locatelli ha bisogno di giocare con continuità e non c'è solo il Sassuolo è sulle sue tracce, ma anche Cagliari, Parma, Frosinone hanno già bussato alla porta di via Aldo Rossi. Il nativo di Lecco vorrebbe rimanere ancora in rossonero, ma ha fatto sapere, tramite il suo entourage, di rifiutare ogni proposta di prestito quindi accetterebbe si anche una cessione, a patto che sia a titolo definitivo. Il Milan però non vorrebbe cederlo a titolo definitivo, ma al massimo inserire un diritto di recompra a proprio favore.

Soprattutto in caso di partenza di Suso, c'è volontà di Mirabelli di portare avanti la trattativa.