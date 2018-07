Sassuolo, presentato Boateng: "Qui un progetto incredibile, ho detto subito sì"

Dopo Djuricic e Di Francesco, acquisti ufficializzati nelle scorse ore, il Sassuolo ha presentato oggi pomeriggio il terzo colpo di mercato, e che colpo, ovvero Kevin Prince Boateng. L'ex centrocampista dell'Eintracht Francoforte - che ha rinunciato a giocare l'Europa League con il club tedesco per vestirsi di neroverde - ha parlato così in conferenza stampa:

"E’ un onore essere qua in questo club, è stato tutto veloce, ho incontrato il mister e la squadra. Non voglio parlare tanto, ma cominciare a lavorare. Non vedo l’ora di essere sul campo con il Sassuolo. E’ un progetto che mi ha fatto impressione, ho parlato tanto con il mister. Mi ha chiamato un paio di volte, mi ha fatto capire quanto ci tenesse affinchè venissi qua, abbiamo cenato insieme, è una società seria e simpatica. E’ una delle più simpatiche squadre della Serie A. Non guardo quante persone ci sono allo stadio. E’ una squadra giovane e militarvi può essere utile alla mia esperienza. De Zerbi? Dovevamo lavorare insieme già al Las Palmas, ma poi qualcosa non è andato per il verso giusto. Ero triste, lo stimo tantissimo, è una brava persona oltre ad essere un allenatore preparato. Io sono disponibile a giocare in tanti ruoli, fremo per partire e tuffarmi in questa nuova avventura".

Il ghanese fa ritorno in Italia, dopo l'esperienza positiva al Milan. Proprio sulla squadra rossonera ha concesso qualche parola: "E' una delle squadre del mio cuore, lì ho lasciato tanti amici. Ma ora devo segnare contro di loro, anche se farà male. L'obiettivo? Fare bene, non ci poniamo limiti, la dirigenza sarà in grado di formare un'ottima rosa". Infine, un pensiero riguardo al possibile passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus: "Dico che è un bene per il calcio italiano. Sono contento di giocare contro di lui, certo che la Juventus farebbe il colpaccio del secolo, in Italia era e resterà la squadra più attrezzata per vincere il campionato".