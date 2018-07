Bologna: ufficiale Falcinelli, rinnova Donsah. Sul mercato sondato Rispoli e preso Svanberg

Diego Falcinelli è a tutti gli effetti un nuovo attaccante del Bologna. L'ex interprete offensivo di Sassuolo e Crotone arriva in Emilia con tanta voglia di fare bene, come confermato anche dalle sue prime parole in rossoblu: "Inizia una nuova grande avventura, all’ombra delle due Torri. Un club glorioso, che ha visto grandi campioni indossare la maglia rossoblu. Con grande emozione, da quest’anno anch’io vestirò la maglia del Bologna. Voglio ringraziare il @sassuolocalcio, l’@acffiorentina e tutte le persone che fino ad oggi mi hanno sostenuto nel mio percorso di crescita..." scrive su un suo profilo ufficiale, sottolineando la gioia di cominciare una nuova avventura.

In entrata, si complica la pista che porterebbe al giovane Mattiello, reduce da un'ottima stagione con la maglia della SPAL. L'Atalanta valuta il ragazzo cinque milioni e non ha intenzione di abbassare le proprie pretese, condizione che sta spingendo i felsinei verso Andrea Rispoli, laterale in forza al Palermo che ha fatto vedere ottime cose nell'ultimo campionato di Lega B. Il ragazzo ha un contratto in essere con i rosanero fino al 2019, ha però fatto capire a Maurizio Zamparini di voler abbandonare la Sicilia per tentare fortuna in Serie A. Tramite il suo procuratore Tullio Tinti, il Bologna ha inoltre incassato il sì del giocatore: ora c'è da convincere il Palermo.

A centrocampo, ufficiale l'ingaggio di Mattias Svanberg, classe '99 che ha davvero impressionato con la casacca del Malmoe. Mediano naturale, Svanberg porta in dote un'ottima stagione in Scandinavia: in dodici gare, il ragazzo ha infatti collezionato due reti e tre assist. In caso di necessità può occupare anche la posizione di esterno destro o sinistro, condizione subito apprezzata da Pippo Inzaghi, fautore del 3-5-2. In mezzo l'ex tecnico del Venezia potrà inoltre contare su Donsah, che ha prolungato fino al 2022 il suo contratto con il club: "Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista Godfred Donsah per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2022".