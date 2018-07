Milan, il piano di Mister Li: versare i 32 milioni e poi vendere il club nei prossimi mesi

Oggi è uno dei giorni più importanti della storia recente del Milan. In queste ore sono attesi i 32 milioni di euro che Yonghong Li deve dare a Elliott per tenersi la proprietà del club rossonero. Nelle settimane scorse il fondo americano aveva anticipato l'intera somma per permettere alla squadra di via Aldo Rossi l'aumento di capitale richiesto dal Consiglio d’Amministrazione del Milan.

Elliott ha fissato entro oggi e non oltre la deadline. Secondo le ultime notizie, Yonghong Li dovrebbe riuscire a pagare la somma proprio sul filo di lana, tenendosi così ancora le redini del Milan almeno fino ad ottobre quando dovrà rimborsare l'intero prestito. 308 milioni più gli interessi maturati in questi mesi da restituire al fondo americano che, come hanno spiegato i colleghi della Gazzetta dello Sport, è già pronto a prendere il possesso del Milan. Questa non è una notizia positiva perchè, così facendo, la possibilità di ribaltare la sentenza di Nyon sarebbe nulla.

Comunque, in caso di mancata restituzione dei 32 milioni, sarà il fondo di Paul Singer a diventare presidente. L'intento non cambia: nei prossimi mesi Mister Lì sonderà il terreno per cedere le quote di maggioranza del club riaprendo le trattative con Commisso, ma non solo: la famiglia Ricketts, che gestisce i Chicago Cubs, e Ross sono sempre lì dietro l'angolo insieme ad un nuovo Mister X, un profilo sconosciuto ma di origini asiatiche, a riferirlo è proprio il Corriere della Sera in edicola quest'oggi.

Ora c'è il mercato estivo, dove il Milan acquisterà solo se prima cederà qualche giocatore poi Yonghong Li avrebbe intenzione di vendere il Milan anche con tempistiche piuttosto rapide, cercando però di strappare le migliori condizioni economiche.

Sono ore febbrili, ma la notizia positiva è che finalmente oggi si avrà qualche risposta in più.