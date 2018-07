Napoli, dal nulla ecco il colpaccio: Angel Di Maria

"Carlo mi ha chiesto un 31enne per essere competitivi in Champions". Detto fatto. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato di parola e dopo qualche settimana sta regalando un top player trentunenne a Carlo Ancelotti. Il club azzurro si sarebbe fiondato - da qualche tempo - su Angel Di Maria, e l'affare è in dirittura d'arrivo, pronto per essere perfezionato e reso ufficiale.

Di Maria è finito ai margini del progetto tecnico del Paris Saint-Germain con gli arrivi sotto la Torre Eiffel di Neymar e Mbappè. Altri fattori da non sottovalutare, i problemi col Fair Play Finanziario che sta avendo il club transalpino ed il contratto del calciatore in scadenza nel 2019. Ciò ha spinto il Napoli a formulare una proposta ai francesi, che quindi sarebbe stata accolta con poche resistenze. Il nome di Di Maria, sarebbe stato fatto esplicitamente dal nuovo allenatore azzurro che ne intende fare uno dei cardini della rosa che affronterà il massimo campionato del prossimo anno.

La trattativa, dunque, è in stato avanzato, e la società azzurra spalmerebbe su più anni di contratto il ricco ingaggio che l'argentino percepisce attualmente al Psg, circa 7 milioni di euro annui. Alla rosa azzurra va ad aggiungersi un giocatore dalla classe cristallina, un esterno che va ad incastrarsi a meraviglia nel 4-2-3-1 o 4-3-3 di Carlo Ancelotti. Con l'argentino ad un passo dal vestire la maglia azzurra, sicuramente uno tra Josè Callejon e Dries Mertens lascerà Napoli. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime, caldissime, ore.