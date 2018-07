Milan, tempo scaduto: fuori Li e dentro Elliott, ma ora che succederà?

Tempo scaduto: Yonghong Li non ha versato i 32 milioni di euro al fondo Elliott, il quale li aveva anticipati per completare l’ultimo aumento di capitale. La scadenza non è stata rispettata ed ora che succederà? A meno di clamorosi colpi di scena, da lunedì il fondo di Paul Singer potrò rivolgersi al Tribunale del Lussemburgo per procedere all’escussione del pegno (basterà solamente l'escussione del pegno sul 100% della Rossoneri Sport Investment ndr).

Secondo le ultime notizie riportate dalla Gazzetta dello Sport, Elliott è rimasto un po’ spiazzato dalla mancata ricezione dei 32 milioni.

Dopo aver sbrigato le varie pratiche e ottenuto la proprietà del club, ci sarà la convocazione di un’assemblea per la presa d’atto dell’avvenuto passaggio di consegne, con il fondo che garantirà la continuità gestionale (il punto tanto caro alla UEFA ndr) così i rossoneri guidati da Rino Gattuso potranno iniziare il ritiro con relativa tranquillità. Successivamente Elliott comincerà a trattare la cessione anche se, sempre secondo la Rosea, non avrebbe intenzione di vendere il Milan subito ma tra un anno circa. Ora bisognerà capire cosa succederà in società, se ci saranno cambiamenti importanti tra i dirigenti (un ritorno di Umberto Gandini al posto di Marco Fassone ad esempio) o una revoca dei membri del Cda rossonero.

Invece per l'autorevole Forbes, rivista statunitense di economia e finanza, il fondo americano non sarebbe intenzionato a tenere il Milan così a lungo ed il club andrà al miglior offerente. Ora è la famiglia Ricketts in pole position visto che aveva già avviato i contatti con il fondo americano, anche nelle ultime settimane Rocco Commisso ha tentato la scalata al club - senza dimenticare Stephen Ross ed un altro mister X (asiatico?). Ma Elliott a quanto potrebbe vendere la società rossonera? Non meno dei 740 milioni che Li Yonghong versò a Fininvest.

E Mister Li? Prima parlavamo di possibili colpi di scena. Il presidente cinese potrebbe percorrere un'ultima strada per evitare di cedere tutto a Elliot aprendo un contenzioso, cioè un’azione legale che potrebbe fargli guadagnare ancora un po’ di giorni. Attenzione ad un altro colpo di scena possibile: Li potrebbe presentarsi lunedì al fondo americano con un acquirente disposto a rilevare la quota di maggioranza del club mettendo sul piatto tutti i milioni relativi al debito complessivo con Elliott.