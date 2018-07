Lazio: finalmente arriva Acerbi, Wesley e Campbell per l'attacco. Felipe Anderson al Chelsea?

Finalmente finisce la teleno vela-Acerbi in casa Lazio. Dopo un mese di trattativa, Simone Inzaghi potrà abbracciare il sostituto di Stefan de Vrij, proprio il centrale ormai ex Sassuolo. Secondo le ultime, ai neroverdi andranno dieci milioni più due di bonus, un investimento importante considerando l'età del calciatore. Inzaghi però ha fortemente voluto Acerbi, che dovrà far subito dimenticare l'olandese trasferitosi all'Inter. Martedì sono previste le visite mediche e poi, finalmente, l'ex difensore del Milan potrà cominciare la sua nuova avventura.

A centrocampo, Claudio Lotito e Tare stanno valutando due cessioni eccellenti. Il primo nome sulla lista dei partenti è quello di Felipe Anderson, da mesi ormai ai margini del progetto tattico di Simone Inzaghi. Il brasiliano, passato in un anno da eroe a seconda scelta, è destinato alla Premier League, campionato in cui i calciatori di talento stanno trovando sempre più consensi. Lotito valuta almeno quaranta milioni il brasiliano, su di lui si sta facendo sempre più forte la pressione del Chelsea, pronto ad accaparrarsi il fantasista "promesso sposo" al West Ham. Abramovich ha messo sul piatto una trentina di milioni, non sarà facile dialogare però con Lotito.

Capitolo Milinkovic-Savic: dopo il Mondiale, il serbo viene valutato 160 milioni, cifra che rispecchia più la stagione con la Lazio che il cammino con la Serbia. Su di lui si è attivato il Real Madrid, che dovrebbe ricevere a breve cento milioni dalla cessione di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il patron Lotito è certo di vendere il talento, ora si deve solo aspettare. In attacco è tutto fatto invece per Wesley da Silva, giovanissimo attaccante attualmente in forza al Bruges. Punta centrale, il classe '96 porta in dote sette reti in ventotto gare, condite anche da tre assist. Il brasiliano è valutato quindici milioni, la Lazio proverà ad inserire eventuali bonus. Piace anche Joel Campbell, esterno dell'Arsenale reduce da una parentesi al Betis Siviglia. Sul costaricense è forte anche il Fenerbaçhe, Lotito ha offerto circa quattro milioni di euro per convincere i gunners.