Milan, ecco Halilovic: un talento che deve ritrovarsi

In attesa della sentenza definitiva dell’UEFA , domani il Milan inizierà il raduno in vista della prossima stagione 2018-2019. Rispetto all'anno scorso a Milanello ci sarà solamente un volto nuovo ovvero Alen Halilovic. Il croato è il terzo rinforzo dell’estate rossonera arrivato a parametro zero (gli altri sono Reina e Strinic, arrivati da Napoli e Sampdoria, che però arriveranno nella nuova squadra tra qualche settimana ndr).

Nell'estate a costo zero, ovvero nella quale le entrate dovranno bilanciarsi con altrettante uscite, Gattuso avrà a disposizione Halilovic che lo ha preso gratis, ma promettendo all’Amburgo una percentuale sulla futura rivendita.

Il fantasista classe 1996 arriva dall’Amburgo per lui un contratto fino al 2021. Il ragazzo ha soli 22 anni ma ha girato diverse squadre e campionati: esploso alla Dinamo Zagabria insieme all'interista Marcelo Brozovic, nel 2014 il Barcellona lo ha acquistato successivamente. Dopo aver giocato nella formazione B dei blaugrana è stato girato in prestito allo Sporting Gijon, per poi approdare all'Amburgo (detentrice del suo cartellin) e club che nell’ultima stagione lo ha prestato al Las Palmas dove ha totalizzato 20 presenze nella Liga con 2 reti anche se è rimasto ai box da settembre 2017 a gennaio 2018 per un problema all'articolazione della caviglia.

Nonostante le ultime annate non siano state propriamente esaltanti, in patria è definito come uno dei più grandi talenti espressi negli ultimi tempi dal prolifico calcio croato. Halilovic, insieme a Borini, ha deciso di anticipare i tempi e già nei giorni scorsi era a Milanello.

E' arrivato al Milan da svincolato, opportunità ottima per i rossoneri. Il giovane croato è pronto a mettersi in gioco per questa sua nuova avventura ed è pronto a calcare i campi della Serie A e ad aprire una nuova pagina della sua carriera.