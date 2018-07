Frosinone: impazza il calciomercato, per l'attacco spunta il nome di Marco Sau

Freme il calciomercato del Frosinone, società particolarmente attiva sul mercato per rinforzare una rosa decisa a salvarsi nella stagione del ritorno in Serie A. Il primo reparto da rinforzare è sicuramente quello difensivo, con Longo subito pronto a chiedere un esterno laterale mancino per il suo 3-5-2. Il nome caldo è quello di Cristian Molinaro, al centro di un vero e proprio giallo di mercato: in Ciociaria lo danno vicino, il calciatore deve però ancora rispondere alla società frusinate. Definito, invece, l’ingaggio del mediano Crisetig, che arriva dal Bologna. Per l’attacco il sogno si chiama Marco Sau: reduce da una stagione sottotono con il Cagliari, il folletto sardo potrebbe scegliere di ricominciare al Frosinone.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, i canarini hanno dunque messo gli occhi su Pattolino, attaccante che porterebbe esperienza e pericolosità sotto porta. Ciò che giocherebbe a favore del Frosinone, sarebbe la bassissima media realizzativa che di Sau nella scorsa stagione, due goal in sole ventotto partite. Il ragazzo è però davvero legato all’isola e non vorrebbe partire. Per un attaccante che arriva, un altro è prossimo alla partenza. Si tratta di Federico Dionisi, ormai non più al centro del progetto ciociaro. Sul classe ’88 ci sono Pescara e Brescia, il Lecce proverà a fare da “terzo incomodo”.

Brutte notizie invece per Paganini, costretto a restare fuori sei mesi a causa di una rottura al legamento del ginocchio sinistro. Operato alla clinica “Fondazione Cugat”, il ragazzo comincerà fin da subito il programma di recupero. Per questioni regolamentari, potrebbero finire fuori rosa Mirko Gori e proprio Luca Paganini. Infortunati in tempi diversi, i due eroi della traversata ciociara potrebbero decidere di lasciarli fuori lista nel girone d'andata in maniera da permetter loro di recuperare nel migliore dei modi ed eventualmente inserirli in lista per il girone di ritorno.