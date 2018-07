Cagliari, il punto sul calciomercato

"Venuto dal sole o da spiagge gelate / perduto in novembre o col vento d'estate/ io t'ho amato sempre, non t'ho amato mai/ amore che vieni, amore che vai" così recitava sottoforma di note e musica il cantautore Fabrizio de André nel 1968 nel celebre brano "Amore chie vieni, amore che vai" andando a suggellare un frase accostabile a diversi campi della vita, fra cui il calciomercato. Tra amori che vengono e amori che vanno, dunque, a che punto è il Cagliari in attesa di scoprire la prima avversaria di Coppa Italia e di Serie A?

USCITE - Sul fronte cessioni, il Cagliari ha già ufficializzato l'addio di Senna Miangue, passato allo Standard Liège tramite la formula di prestito biennale e un diritto di riscatto fissato a 3 milioni. Luka Krajnc, proveniente dalla travagliata ma positiva stagione con il Frosinone, passa proprio alla squadra del Lazio in virtù della promozione in A. Lo sloveno lascia la Sardegna mediante l'obbligo di riscatto per 1 milione di euro. Un altro addio ai rossoblù prende il nome di Leandro Castan che, scaduto il prestito, non sembra avere chance di ritornare sull'isola sarda, tornando così a disposizione alla Roma di Eusebio di Francesco. Damir Ceter, arrivato a Gennaio dai colombiani del Quindío, passa all'Olbia con un prestito secco dando, per il momento, l'arrivederci al Cagliari, trasferendosi al nord della Sardegna. Un altro addio definitivo va ad identificarsi in Bartosz Salamon, controriscattato dalla Spal per 2 milioni di euro, scongiurando le voci secondo cui la squadra emiliana non avesse alcuna intenzione di appropriarsi definitivamente delle prestazioni sportive del polacco. Federico Melchiorri, invece, sembrerebbe essere pronto a ripartire dal Carpi; reduce da una buona stagione in Serie B, l'attaccante italiano, con alta probabilità, verrà riscattato dalla squadra emiliana per un cifra che si aggira intorno al milione e mezzo, soprattutto in vista della cessione di Jeremy Mbakogu che, notizia dell'ultim'ora, non sarà presente al raduno pre-stagionale del Carpi. Ultimo nome in uscita, probabilmente, è quello di Alessandro Capello; proveniente da un'ottima stagione con il Padova, culminata con la promozione dalla Lega Pro alla Serie B, l'attaccante vorrebbe allungare il prestito con i veneti per un altro anno, in modo tale da "toccare con mano" la sua prima stagione nella seconda serie italiana. Fabrizio Caligara, invece, sembra essere vicino al Pescara; l'ex Juventus passerebbe ai biancoazzurri mediante un prestito secco.