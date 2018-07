L'Inter torna a lavorare ad Appiano: i 5 nuovi acquisti subito a disposizione di Spalletti

Niente montagne, niente fresco e niente tournée in giro per il mondo. La nuova stagione dell'Inter targata Luciano Spalletti riparte da Appiano Gentile, il centro sportivo dei nerazzurri che ospiterà la squadra per tutta la durata della preparazione in vista dei primi impegni ufficiali che arriveranno ad Agosto. I tifosi, quindi, non potranno assistere a nessun allenamento, a differenza di quanto succedeva sulle montagne del Trentino negli scorsi anni: ritiro blindatissimo nel quale Spalletti proverà le nuove soluzioni tattiche, grazie anche alla presenza già da oggi dei 5 nuovi acquisti arrivati fino a questo momento. I tifosi dell'Inter potranno però seguire la squadra in occasione della prima amichevole dell'anno, sabato sera alle 20 a Lugano, contro la squadra di casa.

Spalletti ha quindi l'opportunità di analizzare la rosa a disposizione fin da oggi, con la presenza in campo durante la prima sgambata della stagione di Nainggolan, De Vrij, Politano, Asamoah e del giovane Lautaro Martinez, che verrà presentato nei prossimi giorni e che, intanto, potrà prendere confidenza con il suo futuro compagno d'attacco, Icardi: il capitano nerazzurro si è presentato addirittura ieri sera ad Appiano, per poi fare gli onori di casa questa mattina, all'arrivo dei compagni. Mancano all'appello chi ha partecipato e chi sta ancora partecipando alla spedizione russa per il Mondiale: Miranda e Vecino sono in vacanza, la coppia dei croati formata da Perisic e Brozovic sarà invece impegnata mercoledì nella semifinale della Croazia contro l'Inghilterra. Il punto interrogativo resta Joao Mario: il portoghese è in vacanza, ma non ha intenzione di far rientro ad Appiano, con le voci di mercato sempre più insistenti.

Sono 21 i convocati per il ritiro che si è aperto questa mattina: diversi anche componenti della Primavera nerazzurra, come ad esempio Dekic, Emmers - che Spalletti vuole portare in prima squadra - e Colidio, per il quale l'Inter ha speso molto per portarlo in Italia dall'Argentina la scorsa stagione. Numero che andrà ad aumentare con il passare dei giorni, con il rientro dei giocatori dalle vacanze e, chissà, con l'arrivo di qualche nuovo acquisto: i nomi sono sempre quelli di Malcom, con la trattativa che è però in fase di stallo, Vrsaljiko e Rafinha, con quest'ultimo che è tornato di moda nelle ultime ore soprattutto in Spagna. Questa la lista dei convocati:

Portieri: Handanovic, Padelli, Berni, Dekic.

Difensori: Bastoni, Dalbert, D’Ambrosio, De Vrij, Ranocchia, Skriniar.

Centrocampisti: Candreva, Emmers, Gagliardini, Nainggolan, Valero,

Attaccanti: Colidio, Eder, Icardi, Karamoh, Martinez, Politano.