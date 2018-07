Sampdoria: vicino Defrel, si cerca un mediano. Il nome nuovo è quello di Imbula

La storia tra Lucas Torreira e la Sampdoria è prossima alla conclusione ufficiale. Dopo il lungo “tira e molla” tra Ferrero ed agenti del calciatore, l’uruguaiano sembra ormai essere pronto ad abbandonare la Liguria, trasferendosi in Inghilterra per tentare fortuna all’Arsenal. Secondo quanto riportato in esclusiva da Il Secolo XIX, i Gunners stanno solo aspettando il ragazzo, che nelle prossime ore sosterrà le visite mediche ed apporrà la propria firma sul contratto. Ora la Samp dovrà muoversi a cercare un sostituto all’altezza, mantenendo sempre viva la pista che porterebbe a Leandro Paredes, argentino dello Zenit San Pietroburgo con un trascorso alla Roma.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, un altro nome caldo sarebbe quello di Giannelli Imbula, classe ’92 di proprietà dello Stoke City ma reduce da un’esperienza al Tolosa, in Ligue 1. Seguito anni fa da Torino e Milan, il francese di nascita congolese porterebbe soprattutto grande contenimento in fase difensiva, non disdegnando però una discreta fase di impostazione. Con i francesi del Tolosa ha giocato ben ventotto partite, condite da un goal ed un assist. L’arrivo di Imbula darebbe maggiore copertura difensiva alla Samp, con Giampaolo già pronto a modificare parte dell’assetto tattico per valorizzare l’estro offensivo di Linetty e soprattutto Praet.

In attacco, si valuta ancora la posizione di Duvan Zapata. L’attaccante colombiano è ormai da tempo nel mirino del Jiangsu Suning, altra società di proprietà del numero 1 dell’Inter. I cinesi sono seriamente interessati al colombiano ma dovranno muoversi vista l’imminente scadenza del mercato nazionale, fissata al tredici luglio. In caso di cessione, Ferrero ed il suo team vireranno dritti su Gregoire Defrel, in uscita dalla Roma dopo un’annata negativa. Per lui si prospetterebbe un ruolo “alla Muriel”, con il francese ex Sassuolo incaricato di sostenere la prima punta dando libero sfogo al proprio estro offensivo. La trattativa è ben avviata, molto però dipenderà dalla cessione eventuale di Zapata.