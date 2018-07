Real Madrid: ecco la lettera di saluto di Ronaldo

Notizia ufficiale: CR7 alla Juventus! Era una trattativa nell'aria da giorni, ma oggi è ufficiale. Una condizione, posta da Perez, era che fosse Ronaldo stesso a spiegare ai tifosi il perchè dell'addio al Madrid. Lettera arrivata e apparsa sul sito della società più famosa del mondo. Le parole sono molto belle e di affetto al popolo madridista da parte del giocatore. La vado a tradurre dallo spagnolo: "Questi anni a Madrid, nella città e nel Real, sono stati i più felici della mia vita. Tengo un grande sentimento di gradimento per la città e per i tifosi e per il club. Credo sia arrivato il momento di una nuova avventura, di una nuova tappa della mia vita e per questo ho deciso di lasciare il Madrid e di accettare nuove possibilità. Io mi sento così e chiedo ai nostri tifosi di cercare di comprendermi".

IL PASSATO - "Sono stati nove anni meravigliosi. Nove anni unici. Per me, è stato un tempo emozionante, pieno di considerazione e molto duro, perchè il Real esige il massimo, ma sono felice di quello che ho fatto. Ho avuto compagni favolosi e uno spogliatoio unico al mondo, ho sentito un calore e un affetto incredibile e insieme abbiamo conquistato 3 Champions consecutive (4 in 5 anni). Individualmente, ho la soddisfazione di aver vinto 4 Palloni d'Oro e 3 Scarpe d'Oro. Tutto ciò è straordinario nel mio percorso. Il Real ha conquistato il mio cuore e quello della mia famiglia e non posso che ringraziare, per questo, la società, il Presidente e il direttivo, i miei compagni, i miei allenatori, maedici, fisioterapisti e quelli che hanno fatto un incredibile lavoro nelle loro mansioni e nel loro lavoro quotidiano. Grazie ai nostri tifosi e grazie al calcio spagnolo. In questi nove anni, mi avete trattato come un grandissimo giocatore e vi ringrazio".

IL SALUTO - "Ho pensato molto ed è arrivato il momento di un nuovo ciclo. Me ne vado, ma questa camiseta, questo stemma e il Santiago Bernabeu, mi rimarranno sempre dentro dovunque andrò. Grazie a tutti e, come dissi allo stadio nove anni fa, Hala Madrid!". Questa la lettera con cui CR7 ha salutato il pubblico del Madrid, non senza commozione immaginiamo.