Juventus, oltre a Ronaldo si pensa alle cessioni: Sturaro verso la Premier League

Cessioni, tra sacrifici ed esuberi, per finanziare il colpo di mercato più clamoroso del nuovo millennio. In casa Juventus si lavora sempre per portare Cristiano Ronaldo a Torino, ma intanto il pensiero va anche a coloro che lasceranno i bianconeri per aiutare il club nell’impresa a livello economico.

Il grande nome sulla lista dei partenti è quello di Gonzalo Higuaìn, per il quale c’è già un accordo di massima con il Chelsea sulla base di 60 milioni di euro, a cui si aggiungerà anche Daniele Rugani per altri 40, sempre in attesa che i Blues risolvano la questione legata all’ingaggio del nuovo manager – Maurizio Sarri – dopo il licenziamento indiretto di Antonio Conte. Un altro elemento molto ambito dalle big europee è Miralem Pjanic, su cui però pare esserci il veto di Massimiliano Allegri: il bosniaco è il regista della squadra e, a meno di offerte da capogiro ed irrinunciabili – dai 100 milioni in su – non partirà. Anche per limitare i sacrifici, la coppia mercato juventina Marotta-Paratici sta lavorando alle uscite di chi chiaramente è fuori dal progetto, che nelle intenzioni della dirigenza porterà comunque un introito importante.

La cessione di Rolando Mandragora all’Udinese è ormai cosa fatta e porterà nelle casse bianconere 20 milioni di euro, così come quella di Alberto Cerri al Cagliari – prestito con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni; anche Moise Kean partirà per una quindicina di milioni – è forte il pressing del Monaco, mentre per Marko Pjaça si attende la fine del Mondiale. C’è poi un altro giocatore – che ha comunque avuto un ruolo nella Juventus da quando è arrivato nel 2015 - pronto a salutare, cioè Stefano Sturaro, al quale sono interessate diverse società di Premier League. Dopo l’addio all’ipotesi Genoa, West Ham, Leicester, Everton e soprattutto Newcastle sono pronte a darsi battaglia per accaparrarsi le prestazione del classe ‘93, per la gioia del club bianconero che spera in un’asta: si parte dalla richiesta di 20 milioni.