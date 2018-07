Juventus - Cristiano Ronaldo: Andrea Agnelli vola in Grecia per definire la trattativa

La Juventus è sempre più vicina a chiudere per Cristiano Ronaldo. Dopo un leggero ed inevitabile rallentamento nell'ultimo week-end, la trattativa del secolo per la dirigenza bianconera sta per concludersi in maniera positiva. Nella mattinata di oggi, infatti, il Presidente della Juventus Andrea Agnelli pare essere volato in Grecia per parlare proprio con il talento portoghese, proponendogli un contratto monstre ed una serie di postille economicamente intriganti per convincerlo a vestirsi - ufficialmente - di bianconero. Non che Cristiano Ronaldo fosse apparso restio in questi ultimi giorni, ma sappiamo bene la meticolosità con cui il quasi ex Real Madrid valuti ogni possibilità prima di compiere un passo di questa importanza.

Sul fronte spagnolo, intanto, dopo il rifiuto per il rinnovo toccherà all'agente Jorge Mendes quello di imbastire una trattativa con il Real Madrid per dare il beneplacito alla cessione. Il potente agente di mercato proverà a spuntare una cifra intorno ai cento milioni, anche se i blancos alzeranno sicuramente almeno fino ai centoventi. Per quanto concerne l'ingaggio, la Juventus non ha dubbi: trenta milioni con il contributo della Exor. Nonostante la calma che una trattativa del genere normalmente invochi, le sensazioni sono più bianche che nere, citando i colori sociali della dirigenza torinese.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, poi, l'agente Mendes starebbe anche lavorando ad una soluzione diplomatica per sancire l'addio del suo assistito. Come sappiamo, Florentino Perez ha fatto capire di volere un annuncio ufficiale di addio da parte di Cristiano Ronaldo, che però non vorrebbe praticare questa via. L'ipotesi, proposta da Mendes, sarebbe quella di un videomessaggio da parte di CR7, che saluterebbe così il pubblico madrileno e si eviterebbe una conferenza di addio tanto dolorosa quanto scomoda in questo momento.