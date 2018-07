È ufficiale: Cristiano Ronaldo è un nuovo giocatore della Juventus

"Il Real Madrid C.F. comunica che, concretizzando la volontà e la richiesta espressa dal giocatore Cristiano Ronaldo, ha accordato il suo passaggio alla Juventus F.C". Solo l'inizio di un messaggio ufficiale in lingua spagnola, pubblicato sul sito ufficiale dei Blancos, destinato a cambiare la storia del calciomercato. 100 milioni di euro ai campioni d'Europa da parte dei torinesi, per acquistare il cartellino del Pallone d'Oro in carica.

Ma non è finita qui. Ecco il resto del messaggio: "Oggi il Real Madrid vuole esprimere il proprio ringraziamento ad un giocatore che ha dimostrato di essere il migliore del mondo e che ha marchiato una delle epoche più brillanti della storia del nostro club e del calcio mondiale. Aldilà dei titoli conquistati, dei trofei raggiunti e dei trionfi conseguiti sul campo in questi nove anni Cristiano Ronaldo è stato un esempio di impegno, di lavoro, di responsabilità, di talento e di ambizione. È diventato il massimo marcatore della storia del Real Madrid con 451 gol in 438 partite. In totale ha conquistato 16 titoli, fra cui 4 Champions League, di cui tre consecutive e 4 negli ultimi 5 anni. A livello individuale, con la maglia del Real Madrid ha vinto 4 Palloni d'Oro, 2 "The Best" e 3 Scarpe d'Oro, fra gli altri titoli. Per il Real Madrid Cristiano Ronaldo sarà sempre uno dei suoi più grandi simboli ed n riferimento unico per le prossime generazioni. Il Real Madrid sarà sempre casa sua".

Le cifre dell'affare, in attesa del comunicato dettagliatissimo della Vecchia Signora, dovrebbero essere quelle già note. 100 milioni di euro alle Merengues, 30 milioni l'anno per quattro stagioni al giocatore. Per un affare che ha dell'incredibile ma che adesso si è tramutato in realtà, e che dovrebbe portare alla cessione di Higuain, come aspetto più "doloroso" per i tifosi juventini.