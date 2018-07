Milan, la presentazione di Halilovic: le parole del giocatore croato

Alen Halilovic, il terzo acquisto del Milan in questa sessione di mercato, ha appena concluso la conferenza stampa di presentazione a Milanello. Andiamo a sentire le sue prime parole da giocatore rossonero!

Il croato ha rotto subito il ghiaccio parlando delle prime impressioni: "Ciao a tutti i tifosi rossoneri, sono molto felice di essere qui, per è un onore indossare questa maglia e di essere in uno dei club più importanti al mondo. E' uno step importante per la mia carriera, voglio far vedere cosa possa fare a tutti. Sono felice di lavorare con questo staff e con i nuovi compagni".

Halilovic ha già parlato con mister Gattuso?: "Ho parlato con mister Gattuso, ho avuto delle buone impressioni, mi ha spiegato tutto e posso parlare con lui sempre e comunque, ma è stata ottima la prima impressione. Sono molto felice di avere un allenatore come lui, è un mister che dà tutto ai suoi giocatori, chiede il 100% anche quando siamo stanchi. E' una cosa molto più importante per me che sono giovane" che ruolo ha al centrocampo?: "Ho già giocato mezz'ala, in Under 21 e in Spagna. Qualsiasi decisione di Gattuso andrà bene. Credo di poter dare il meglio al centro o a destra. Ho imparato molto alla Dinamo Zagabria, al Barcellona ho avuto modo di giocare con i migliori. Posso ancora migliorare tantissimo, sono ancora molto giovane".

Com'è stato accolto invece dal resto della squadra?: "Parlo molto con Simic, parla la mia lingua. Tutti i giocatori mi stanno aiutando tanto. Bonucci è un grande giocatore e una grande persona. Sto parlando anche con i giocatori che parlano spagnolo, come Suso e Musacchio. Voglio imparare in fretta l'italiano per capire e per fare nuovi amici".

Prima di firmare ha sentito anche due sue vecchi amici che hanno vestito già la maglia del Milan: "Desidero ringraziare Boateng e Aquilani, mi hanno parlato della storia del Milan e del club, mi hanno detto che devo allenarmi molto. Numero di maglia? Ho voluto prendere il numero 77, il mio numero preferito è il 7. Nikola Kalinic è un altro giocatore croato e ha il 7".

Halilovic arriva al Milan dopo aver già giocato in una altra grande squadra, il Barcellona: "Due anni fa ero molto giovane, a 19 anni ero al Barça. La cosa più importante era andare dove avevo la possibilità di giocare. Adesso a 22 anni ho scelto il Milan e per me è un grosso passo avanti. Ero giovane, è difficile quando sei giovane e non hai tante possibilità di giocare. Adesso a 22 ho giocato più di 90 presenze in uno dei maggiori campionati al mondo, ho pensato fosse il momento giusto per fare uno step ulteriore".

Infine ha voluto ringraziare il croato: "Voglio ringraziarli, è un onore per me far parte della squadra, ieri per me è stata una cosa molto speciale. Boateng e Aquilani mi hanno spesso parlato dei tifosi, sono speciali. Devo dare il meglio e loro mi proteggeranno, voglio farlo sia nel precampionato sia in stagione".