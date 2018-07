Serie B: i movimenti di mercato delle neopromosse

Si muovono le piccole. Mentre le grandi rose piazzano colpi di spessore, anche le quattro neo-promosse di Lega B stanno compiendo decisi passi sul mercato, sondando il terreno per calciatori utili alla causa. La società più pimpante è sicuramente il Cosenza, che sta cercando di trattenere i pezzi pregiati per convincere nuovi volti a sposare la causa calabrese. Ufficializzata la permanenza di Braglia, il nome forte è quello di Andrea La Mantia, attaccante fortemente voluto anche da Livorno e Lecce. L’ex Virtus Entella Chiavari è però entrato anche in orbita-Crotone, formazione di spessore che potrebbe far valere la propria voglia di promozione. Per la porta, è tutto fatto con la Fiorentina per il prestito di Michele Cerolofini, attaccante classe ’99 pronto a farsi le ossa in Lega B.

Si muove con decisione anche il Lecce, formazione gloriosa e decisa a tornare subito nel calcio che conta. Dopo aver ufficializzato un calciatore come Filippo Falco, in attacco è ufficiale il ritorno di Cosimo Chiricò, ala destra reduce da una buona esperienza con la casacca del Cesena. Sempre puntando alle fasce, in arrivo Antonio Mazzotta, terzino ex Pescara prossimo a trasferirsi in Puglia. La difesa è un grande cantiere, infatti, con due difensori centrali nel mirino del club giallorosso: il primo nome è quello di Modibo Diakité, classe 87 attualmente svincolato esperto e già noto all’ambiente italiano; il secondo è quello di Matteo Ciofani, duttile difensore attualmente in forza al Frosinone.

In casa Livorno, invece, ci si deve difendere dagli assalti della Ternana, intenzionata a prelevare Daniele Vantaggiato e Pasquale Maiorino. Il club amaranto non vuole cedere i suoi talenti, in caso di offerta congrua le trattative potrebbero però partire. Per la mediana si sonda il talentuoso Michele Cavion, reduce da un’ottima stagione con la maglia della Cremonese. L’ingaggio sarebbe importate, gli amaranto ci pensano..