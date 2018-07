CR7-Juventus: ripercorriamo la trattativa

CR7-Juve è realtà. Una suggestione, una pazzia, un sogno, un'utopia vissuta a occhi aperti. Tutto nasce quando Jorge Mendes, potente agente di Ronaldo, fa fiutare l'idea alla Juventus di avere il portoghese a 100 milioni di euro, in virtù di un accordo verbale con il presidente Perez. Da quel momento parte una lunga trattativa tra Madrid e Torino. Marca, quotidiano spagnolo, vola sull'onda della suggestione e lancia di una Juventus davvero in trattativa per Ronaldo. Dalla Spagna lanciano sicurezze, come dal Portogallo, ma in Italia regna lo scetticismo. Arrivano voci contrastanti sulla trattativa saltata o chiusa, sulle cifre, ma una cosa è certa: la Juventus ci pensa.

Ieri, dopo un weekend di stallo della trattativa e un Lunedì interlocutorio, l'accelerata finale. Andrea Agnelli, presidente della Vecchia Signora, ha preso il suo aereo privato da Pisa, in direzione Kalamata, Grecia. Sembrava la solita bufala o, secondo alcuni, una semplice vacanza del presidente con la first lady bianconera, ma non tornava la scelta della località. Salvo scoprire che Kalamata dista solo un ora da Isola Narvino, dove è in vacanza Ronaldo. Pare ci sia stato un pranzo tra giocatore e il presidente juventino, coronato da foto con brindisi finale, per diventare realtà un sogno di mezza estate bianconera. Nel pomeriggio tardo, dopo le immagini del volo dell' elicottero del presidente bianconero, è arrivata l' ufficialità della trattativa. CR7- Juve è fatta. 105 milioni di euro il costo del cartellino, 12 per le commissioni,meritate a Mendes, vero regista della trattativa. Al giocatore 30 milioni netti a stagione.

La Juve e Ronaldo si conosceranno Lunedì per le prime visite mediche, dove sarà accolto da numerosi tifosi, in attesa di autografi o selfie col campione. Ora restano da capire le contromosse di Napoli, Roma e Inter per contrastare la potenza bianconera. Attesa di mosse anche intorno al Bernabeu, per capire cosa regalerà Perez ai tifosi delle Merengues e quale nome tirerà fuori dal cilindro tra Neymar, Mbappè o Kane. Nel frattempo, bentornata Serie A anni '80, Serie A di voglia di rinascere con campioni veri nel suo anno zero. Infine, benvenuto Cristiano Ronaldo 7 alla Juventus e nella città di Torino. Il nostro campionato è tornato vivo, speriamo in maniera definitiva e che il portoghese sia solo il primo di una lunga serie di campioni nei nostri stadi.