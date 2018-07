Napoli: infortunio per Meret, rischia due mesi di stop

Inizia in salita la stagione del Napoli, in un giorno importante per gli azzurri con la presentazione del neo tecnico Carlo Ancelotti che ha inaugurato il ritiro dei partenopei.

Durante l'allenamento pomeridiano in quel di Dimaro è arrivato infatti il primo infortunio stagionale. Protagonista sfortunato è Alex Meret, talentuoso portiere acquistato dall'Udinese per 25 milioni e sul quale ci sono molte aspettative per il presente e il futuro. Nel corso della partitella Meret si è scontrato fortuitamente con il giovane della Primavera Mezzoni ed è rimasto a terra dolorante. Il portiere ha lasciato subito il campo sottoponendosi poi a una radiografia che ha diagnosticato una frattura composta all'avambraccio, nello specifico una "frattura del terzo medio dell'ulna sinistra", come recita il Tweet del Napoli. Il braccio è stato immobilizzato e giovedì Meret sarà operato a Castel Volturno per apporre una placca alla frattura composta.

Ancora non c'è certezza sui tempi di recupero che però non saranno brevi. Infatti il braccio dovrà stare fermo un mese e quindi Meret potrebbe tornare a disposizione di Ancelotti tra circa due mesi. Salterebbe quindi l'inizio di campionato per poi tornare dopo la sosta per le Nazionali, tra la terza e la quarta giornata.

Tra l'altro per Meret non è il primo infortunio che gli fa saltare l'inizio di campionato. Nella scorsa stagione a causa della pubalgia ha potuto giocare con la Spal solo nel girone di ritorno subendo anche un intervento chirurgico. Non molto fortunato quindi il promettente portiere che spera di tornare il prima possibile per difendere la porta azzurra.

Ricordiamo che il Napoli ha anche ingaggiato Karnezis dall'Udinese che dunque prenderà il posto di Meret in questo inizio di stagione. Inoltre la dirigenza partenopea è alla ricerca di un terzo portiere e chissà che l'infortunio occorso a Meret non possa cambiare le strategie del club.