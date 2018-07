Roma, ora per Alisson ci prova il Liverpool

Appena 12 mesi fa il Liverpool, su ordine di Jurgen Klopp, riuscì ad aggiudicarsi Mohamed Salah dalla Roma per 40 milioni di euro, una cifra praticamente irrisoria visti quelli che sarebbero stati i successivi sviluppi del calciomercato con il trasferimento di Neymar al PSG per 300 milioni, trattativa che ha totalmente trasformato e gonfiato i valori dei calciatori nei mesi successivi.

Quest'anno i "reds" vogliono tornare a bussare alle porte di Trigoria per provare a portare via un'altro oggetto pregiato della rosa di Di Francesco. Infatti gli inglesi sembrano pronti a presentare un'offerta da 60 milioni di euro più bonus per il cartellino di Alisson, portiere ancora al centro dei desideri di mercato di tanti top club europei. Al giocatore invece potrebbero andare quasi 6 milioni di euro d'ingaggio, cifra allettante e che la Roma difficilmente potrebbe offrirgli. Infatti il club capitolino, anche per questioni di monte ingaggi, difficilmente potrebbe superare la soglia dei 5 milioni netti a stagione.

Nonostante l'offerta del Liverpool superi quella di Real e Chelsea, quest'ultima è ancora lontana dalla cifra richiesta da Monchi anche solo per far sedere la Roma a riflettere sulle mosse successive. Infatti nella testa del direttore sportivo spagnolo dovrebbero servire altri 10 milioni tra base fissa e bonus per far interessare seriamente la Roma alla proposta. Proprio l'ex direttore sportivo del Siviglia, nella giornata di presentazione dei nuovi acquisti giallorossi all'avvio del ritiro a Trigoria riferiva di come non ci fossero ancora proposte. Una tecnica per scatenare un'asta tra club o la semplice realtà?

Intanto Alisson si gode il meritato riposo dopo un'estenuante stagione culminata col Mondiale, mentre il suo procuratore si adopera per far pervenire alla Roma un'offerta allettante. E' una corsa contro il tempo: la Roma a breve potrebbe chiudere i battenti e ritenere il brasiliano incedibile.