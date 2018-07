Genoa: presentato Gunter, si aspetta Kouamé. A centrocampo spunta il nome di Barberis

Prende sempre più forma il Genoa che verrà. Nella giornata di ieri, è stato presentato ufficialmente Koraj Gunter, difensore centrale ex Borussia Dortmund e Galatasaray. Dotato di un ottimo senso tattico, il ragazzo si è subito calato nell’atmosfera rossoblu, dimostrandosi voglioso di cominciare: “Quella che mi ha offerto il Genoa è la mia più grande occasione – ha detto - Ho trovato un ambiente familiare, tanti giovani con la voglia di vincere come ho io. So che devo imparare, ma mi aspetto molto”. E, sulle proprie caratteristiche: “Sono un difensore centrale, posso giocare a tre o a quattro, anche da laterale destro. Penso di cavarmela bene nell’uno contro uno e ho tecnica per uscire palla al piede. Sarà importante collaborare con i compagni: gli obiettivi personali scivolano in secondo piano” conclude il talentuoso centrale difensivo.

In dirittura d’arrivo anche l’affare-Kouamé, attaccante del Cittadella reduce da un’ottima stagione con la maglia dei veneti. Dopo le visite mediche, il ragazzo raggiungerà i compagni e si calerà subito nella nuova avventura ligure. Vicinissimo anche il giovane attaccante Claudio Spinelli, che potrebbe inserirsi in quella lunga tradizione di attaccanti che tanto hanno fatto bene con il Genoa. Ballardini potrà dunque abbracciare due nuovi profili offensivi, calciatori giovani e pronti a dire la loro in rossoblu.

Per il centrocampo, invece, s’è congelata la trattativa che porterebbe Bertolacci in Liguria. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, centrocampista del Milan che potrebbe non tornare in rossoblu. Il diavolo non ha possibilità di acquistare e dunque Bertolacci potrebbe rimanere a Milano. Il Genoa ha virato tutta in casa Crotone, sondando il terreno per Barberis. Interprete esperto della mediana, Barberis sarebbe ben felice di restare in Serie A, evitando così il Purgatorio della Lega B. Il Genoa vorrebbe parlare con la dirigenza calabrese al più presto, chiudendo per un colpo che darebbe equilibrio alla linea centrale del campo.