Inter, Eder vola in Cina e rilancia il mercato

LA TRATTATIVA - Dopo diversi giorni passati nell'anonimato, l'Inter di Luciano Spalletti torna sul mercato riuscendo a piazzare un colpo in uscita; è ancora recente, infatti, la cessione di Eder Citadin Martins, più semplicemente noto come Eder, allo Jiangsu Suning. L'ex Inter ha finalmente accettato l'offerta della squadra con sede a Nanchino nonostante i tentennamenti dell'ultimo minuto; ai milanesi spettano 5 milioni di euro mentre il giocatore percepirà 27 milioni di euro nel corso dei suoi due anni e mezzo di contratto concordati col club di proprietà del Suning Commerce Group. Quello della società cinese, di fatto, è un colpo arrivato nelle ultime ore del calciomercato cinese.

IL SALUTO DELL'INTER - Non sono mancati i saluti e i ringraziamenti della società nerazzurra verso l'ex Sampdoria e Empoli con il seguente messaggio sulle varie piattaforme social e sul proprio sito ufficiale: "FC Internazionale Milano annuncia il trasferimento a titolo definitivo dell'attaccante classe 1986 Citadin Martins Eder al Jiangsu. Arrivato in nerazzurro dalla Sampdoria nel gennaio 2016, Eder ha collezionato 86 presenze tra Campionato, Coppa Italia ed Europa League con 14 reti. In bocca al lupo, Eder!"