SPAL: è fatta per Valdifiori, Djourou e Petagna obiettivi caldi. Si valuta Alessio Cerci per l'attacco

La SPAL non resta a guardare. Con le neopromosse al centro di un importante calciomercato, la dirigenza estense sta muovendosi con attenzione ed oculatezza, chiudendo quella trattative imbastite da tempo. Il primo nome è quello di Mirko Valdifiori, regista del Torino al centro di un vero e proprio tira e molla. L'ex Napoli è pronto a sposare la causa biancazzurra, andando a rilanciarsi dopo due parentesi poco felici con la maglia di Napoli e Torino.

In difesa, piace e non poco Johan Djourou, difensore centrale ivoriano naturalizzato svizzero ex Amburgo ed Arsenal. Reduce da una positiva esperienza al Mondiale di Russia 2018 con la nazionale elvetica, il trentunenne porta voglia di rivalsa e soprattutto esperienza viste le numerose squadre con qui ha giocato in carriera. Lo svizzero potrebbe sostituire Cremonesi, difensore centrale dato vicino al Brescia in Lega B. Sempre in ottica uscite, il portiere Demba Thiam è prossimo a trasferirsi alla Ternana.

Per l'attacco si fanno invece grandi nomi. Il più caldo è sicuramente quello di Andrea Petagna, attaccante dell'Atalanta chiuso dall'esplosione di Cornelius e dall'arrivo di Duvan Zapata. Spesso tacciato di scarsa lucidità sotto porta nonostante il grande lavoro, il ragazzo ex Milan non sembra più un punto fermo della rosa allenata da Gasperini e potrebbe valutare altre destinazioni. SPAL ed Atalanta avrebbero trovato l'accordo, mancherebbe solo il sì del calciatore, ingolosito dall'offerta del Parma. In caso di fumata nera, si valuta la disponibilità di Alessio Cerci, liberatosi dall'Hellas ed attualmente svincolato. La SPAL sarebbe un buon modo per ripartire, la dirigenza ci pensa...