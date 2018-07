Napoli: buona la prima per Ancelotti, 4-0 al Gozzano. In grande spolvero Fabian Ruiz

Il Napoli di Ancelotti riparte da dove si era fermato quello di Sarri, ovvero da una vittoria, nella prima amichevole stagionale contro il Gozzano. Una prestazione certamente non indicativa in quanto eseguita dopo soli 5 giorni di ritiro a Dimaro, ma sicuramente partire bene ha dei risvolti positivi per il futuro.

Ancelotti ha inaugurato la propria gestione affidandosi al collaudato 4-3-3 con Insigne e Callejon a supporto dell'unica punta Inglese. Grande attesa anche per il nuovo ruolo del capitano Marek Hamsik, schierato infatti al centro del centrocampo a 3 designato dall'ex allenatore del Bayern Monaco, con ai suoi lati Fabian Ruiz, inizialmente a destra, e Marko Rog. Difesa con Hysaj, Albiol, Maksimovic e Luperto a protezione di Orestis Karnezis. Il Napoli si vede pregiudicato nella sua manovra dal campo pesante, a causa dell'abbondante pioggia caduta prima del match, ma la svolta arriva al 21' quando Fabian Ruiz caccia dal cilindro un gol di pregevole fattura.

Da qui il Napoli si sblocca, ritrovando le sue trame di gioco, che però non portano al tanto desiderato gol, che invece arriva nel secondo tempo grazie ad Ounas, abile ad imbeccare col sinistro Grassi, altrettanto reattivo nel beffare da distanza ravvicinata l'estremo difensore avversario. Nel finale vanno in rete anche Verdi su rigore ed Ounas, ottimamente imbeccato da Diawara. Per il Napoli quindi un buon test, dove si son potuti mettere in mostra i neoacquisti, in particolare Fabian Ruiz, ed Adam Ounas. Ora i partenopei sono attesi da un test più probante Domenica prossima a Trento contro il Carpi.

Il primo tiro in porta arriva solamente al 9' con Insigne che tenta la conclusione dai 20 metri, ma il suo destro viene respinto senza troppi problemi dall'estremo difensore avversario. Poco dopo ci prova anche Inglese di testa su cross di Hysaj, ma la sua incornata termina di poco alta sulla traversa. Al 13' va al tiro dai 16 metri Marek Hamsik, ma il mancino del capitano partenopeo finisce larga rispetto al palo destro della porta difesa da Casadei. Sessanta secondi dopo tenta la sortita anche Marko Rog, ma il tiro del centrocampista croato termina a lato della porta avversaria. Al 15' arriva anche il primo tiro in porta del Gozzano, con Rolfini, ma la conclusione scoccata dall'attaccante ex Carpi non impensierisce Karnezis, che compie la sua prima parata da portiere azzurro in tutta comodità. Su capovolgimento di fronte ci prova Rog dalla distanza, ma il tiro del giocatore croato si perde alto sopra la traversa.

Il preludio al gol del vantaggio azzurro che arriva al 21': Hysaj serve Fabian Ruiz, il quale dai 20 metri stoppa la sfera e subito la calcia a giro verso l'angolo lontano dove Casadei non può arrivare. La risposta del Gozzano arriva al 28' con il calcio di punizione battuto da Guitto, ma il centrocampista n.8 pecca di precisione, infatti la conclusione termina abbondantemente alta. Il Napoli risponde subito col solito Fabian Ruiz, che avanza palla al piede ed una volta giunto ai 16 metri conclude in porta, ma il suo tiro non centra lo specchio, infatti la sfera finisce largamente sul fondo. Il Gozzano non sta a guardare e replica col solito Guitto, che tira in porta dai 20 metri, ma la sua conclusione smorzata viene bloccata senza problemi da Karnezis. Su capovolgimento di fronte ci prova Rog col destro, ma il suo tiro viene respinto ottimamente da Casadei. Al 36' Inglese si crea una buona opportunità per segnare, ma il suo tiro dal limite viene ancora una volta parato dall'estremo difensore avversario. Su quest'occasione per il centravanti ex Chievo si chiude la prima frazione di gioco, con il Napoli che va al riposo in vantaggio per 1-0.

La ripresa si apre con la conclusione dalla distanza di Verdi, che si perde ben oltre la traversa. Subito dopo Ounas cerca Grassi, il quale tenta il colpo in scivolata, ma la sua conclusione si perde sul fondo. Al 54' Vinicius fa un buon lavoro di sponda per Ounas, il quale tira subito in porta, ma il suo mancino si perde largo rispetto al palo alla sinistra di Casadei. Al 58' Gozzano vicinissimo al pareggio: Petris vince il duello con Luperto in area di rigore e va alla conclusione col mancino, ma il suo tiro viene disinnescato con un ottimo intervento da Contini, il quale salva i suoi. Su capovolgimento di fronte il Napoli raddoppia: cross di Ounas e tocco ravvicinato di Grassi a spiazzare Casadei. Al 65' gli azzurri insistono con Diawara, il quale va al tiro dal limite, ma il suo destro viene respinto con un buon intervento dall'estremo difensore avversario, il quale si deve ripetere sulla conclusione da posizione defilata di Ounas.

Al 71' il Napoli fa tris: calcio di rigore conquistato da Diawara, ma battuto da Verdi, il quale col destro spiazza l'estremo difensore avversario e fa 3-0. Neanche il tempo di esultare ed i partenopei realizzano il 4-0 con Ounas, abile a mettere dentro dopo l'ottimo assist di Diawara. All'84' ci prova ancora Ounas, con un'azione personale conclusa all'interno dell'area di rigore con un tiro di destro abilmente respinto da Signorini. Poco dopo l'estremo difensore del Gozzano si deve distendere sulla conclusione di interno destro dal limite di Ciciretti, il quale aveva provato a beffare il portiere piemontese ma senza la dovuta precisione. E' l'ultima emozione del match, che termina con la vittoria degli azzurri per 4-0.