Sampdoria, Audero è il nuovo portiere. Occhi su Defrel

Il mercato della Sampdoria è stato caratterizzato più dalle cessioni che dagli acquisti fino a questo momento. A fronte delle partenze di Torreira, Zapata, Budimir, Viviano, Strinic, un solo volto nuovo è arrivato a Bogliasco: Jakub Jankto. Ora, però, Sabatini si sta muovendo anche sul fronte acquisti e nella serata di ieri ha risolto il rebus portiere.

Come molte delle operazioni che riguardano la Juventus in questo calciomercato, il club ha deciso di cedere un giovane interessante ad una squadra che garantirà la possibilità di giocare e fare esperienza, ma soprattutto ha inserito ancora una volta la clausola di riacquisto. Emil Audero, portiere del Venezia due stagioni fa e terzo estremo difensore bianconero nella scorsa annata, dal prossimo anno sarà il numero uno della Sampdoria grazie al trasferimento messo a punto nella nottata appena passata. Il giocatore arriverà a Bogliasco in prestito con diritto di riscatto fissato a undici milioni e controriscatto a quindici milioni e avrà la possibilità di misurarsi per la prima volta con la Serie A.

Movimenti anche sul fronte offensivo. La partenza di Zapata ha lasciato un vuoto non indifferente e tanti sono i nomi sul taccuino di Sabatini: Driussi, Zaza e Defrel su tutti. Di questi tre il più vicino a vestirsi di blucerchiato sembra essere il francese in forza alla Roma. Dopo il trasferimento dell'estate scorsa dal Sassuolo ai giallorossi, Defrel si è visto sempre chiuso nella capitale ed ora sembrerebbe alla ricerca di una nuova squadra che lo possa rilanciare. Per la Roma è tutt'altro che indispensabile e allora ecco che Sabatini proverà a portare in Liguria tramite un prestito con diritto di riscatto. La società capitolina è accomodante, ma resta il nodo dell'ingaggio, troppo elevato per le finanze doriane. Se dovesse saltare Defrel, la Samp ha già un piano di riserva low cost: Simy. L'attaccante del Crotone ha ben impressionato nel finale della scorsa stagione e Sabatini pensa che sia pronto al salto in una squadra di medio-alta classifica.