Chievo: buon 4-0 in amichevole, rinnova Seculin. Sul mercato si pensa a Ciciretti

Continua con buoni risultati, il ritiro estivo del Chievo Verona. Dopo una settimana, i ragazzi di D'Anna hanno cominciato a prendere sempre più confidenza con il pallone, provando qualche nuovo schema in vista della prossima stagione. Nella seconda amichevole stagionale, i clivensi hanno infatti battuto 4-0, la Top 22, una selezione con i migliori giocatori del calcio dilettantistico veronese. Una prestazione convincente soprattutto da parte di Emanuele Giaccherini, autore del secondo goal e pronto a diventare uno dei calciatori protagonisti della prossima stagione. Bene anche Birsa, Grubac e Meggiorini.

Mentre la rosa continua a lavorare, la dirigenza sonda il mercato. Il nome nuovo è quello di Amato Ciciretti, calciatore in uscita dal Napoli e voluto da mezza Serie A. A spuntarla potrebbe essere il Genoa, squadra in cui il ragazzo ex Benevento troverebbe le motivazioni giuste per rilanciarsi. Ufficiale, intanto, il rinnovo di Seculin: "Tanti auguri ad Andrea Seculin che oggi compie 28 anni! Compleanno speciale quello del portiere gialloblù, che ha prolungato il suo contratto con il ChievoVerona fino al 30/06/2021, con opzione fino al 30/06/2022! Nato a Gorizia il 14/07/1990, Seculin ha iniziato la sua quina stagione in gialloblù"

In società, arriva la Licenza Nazionale per l'iscrizione al prossimo campionato: "L’A.C. ChievoVerona comunica di aver ricevuto in data odierna le seguenti comunicazioni ufficiali da parte della Co.Vi.So.C. e della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi della Figc. Questo il documento redatto dalla Co.Vi.So.C. La Co.Vi.So.C. nella riunione del 10 e dell’11 luglio 2018, esaminata la documentazione prodotta da codesta società e tenuto conto di quanto certificato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, ha riscontrato il rispetto dei “criteri legali ed economici-finanziari” previsti per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al Campionato di Serie A 2018/19" si legge.