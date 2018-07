Lazio: Cittadini per il dopo-Anderson, piace Fagner. La suggestione si chiama Fabregas

La Lazio ricomincia ad Auronzo di Cadore. Accolti dal sindaco, i trenta calciatori di Inzaghi più tutto lo staff ha subito preso possesso dell'hotel, preparandosi al meglio per le prossime settimane di allenamento. Conscio di dover alzare ancora l'asticella rispetto alla scorsa positiva stagione, il tecnico Inzaghi ha subito fatto capire alla società di aver bisogno dei rinforzi e di molte cessioni. Uno dei nomi caldi in entrata è quello del brasiliano Fagner, terzino destro di proprietà del Corinthians che ha fatto davvero bene ai Mondiali di Russia 2018. Chiamato in causa dopo l'infortunio di Danilo, Fagner non ha sfigurato e, in caso di cessione di uno tra Basta e Patric, potrebbe diventare un nuovo calciatore laziale.

A centrocampo, salgono le quotazioni di Diego Laxalt. Esterno del Genoa molto duttile, l'uruguayano ha disputato un buon Mondiale con la propria nazionale, giocando da terzino sinistro e non sfigurando affatto. Il Genoa valuta però venti milioni il proprio gioiello, considerando anche il forte interesse di varie squadre europee. Una decisiva parte del calciomercato laziale girerà intorno a Sergej Milikovic-Savic. Ogni giorno si aggiunge una squadra interessata al serbo, con Lotito già pronto ad un'asta frenetica. Nelle ultime ore, ufficializzato Sarri, anche il Chelsea avrebbe chiesto informazioni sul gioiellino serbo. Il patron laziale, aperto ad ogni trattativa, avrebbe proposto anche Cesc Fabregas nella trattativa. Suggestioni, a cui credere non costa nulla.

Capitolo attacco. Con l'addio di Felipe Anderson, Simone Inzaghi ha chiesto un altro calciatore di analoghe caratteristiche tecniche. Il profilo individuato da Igli Tare è quello di Leo Cittadini, attaccante classe '94 in forza al Santos. Molto duttile tatticamente, Cittadini potrebbe giocare sia da esterno che da seconda punta a ridosso dell bomber, consentendo anche a Luis Alberto di rifiatare in qualche occasione. Il ragazzo ha lo stesso procuratore di Felipe Anderson, potenziale buona notizia per Tare e Lotito. Il contratto di Cittadini scadrà a dicembre 2018 ed ora potrebbe firmare un pre-contratto: su di lui è forte anche il Benfica, la Lazio però ci pensa.