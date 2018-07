Milan, capitolo mercato: trattativa bloccata per Locatelli, si aspettano offerte per Donnarumma

Nonostante le vicende societarie, in casa Milan si sta facendo anche mercato. Con il passaggio di società da Mister Li ad Elliott, il fondo americano stanzierà 50 milioni circa per il mercato ed avrà anche l'ultima parola sulle scelte che sta facendo Mirabelli, per ogni uscita ed ogni possibile entrata occorrerà il via libera della nuova proprietà. Ma andiamo a scoprire le ultime novità!

Locatelli - Sassuolo, trattativa in stand-by

Il Milan sta trattando per la cessione di Manuel Locatelli con il Sassuolo. Se fino ad ieri sembrava chiusa a 12 milioni, c'è stata una brusca frenata nelle scorse ore, o meglio Elliott ha congelato la trattativa visto che è una cessione che non lo convince a pieno. Forse perchè al giovane centrocampista si è interessato anche il Betis Siviglia. Il club di via Aldo Rossi aspetta per cederlo al miglior offerente.

Lucci ha incontrato i dirigenti rossoneri

Qualche giorno fa c'è stato un incontro tra i dirigenti rossoneri ed Alessandro Lucci, manager di Bonucci, Suso e Bertolacci. Ma di cosa avranno parlato? In questa prima settimana di ritiro, Gattuso è stato colpito dal talento e dalla professionalità di Andrea Bertolacci, potrebbe prendere il posto in rosa di Manuel Locatelli. L'ex centrocampista del Genoa ha il contratto in scadenza nel 2019 e, nel caso di una conferma, punterà al rinnovo. Con Bertolacci, Gattuso avrebbe risolto il problema del vice Kessie senza fare acquisti, ma si sta ragionando dato anche l'innesto di Halilovic, Mirabelli ha messo l’operazione in stand-by.

Tra i tanti nomi che hanno preso a circolare in uscita, c'è senz'altro quello del capitano Bonucci. Si tratta del giocatore di maggior prestigio internazionale presente in rosa, Elliott, come ha comunicato, difficilmente si priverà del difensore, ma in via Aldo Rossi sono arrivate offerte da Paris Saint Germain e Manchester United: entrambe le squadre hanno messo sul tavolo poco più di 30 milioni, pochi visto che l'anno scorso era arrivato al Milan per 42.

Per Donnarumma si aspettano offerte

Il futuro di Donnarumma è ancora da scrivere. Dopo un anno dalla telenovela di "Gigio resta o non resta?", ed ad un mese dalla chiusura della sessione estiva di mercato, nessun grande club si è fatto vivo per il portiere rossonero. Il Milan è forte del contratto in scadenza fra tre anni e non lascerà che il proprio portiere se ne vada via per meno di 70 milioni (a meno che Elliott non decida in modo diverso ndr). Senza offerte, infatti, Gigio resterà alla corte di mister Gattuso e dovrà fare i conti con Reina.

Una cosa è certa: i giocatori, come i tifosi, vorrebbero comprendere i piani della nuova società prima di decidere se restare o cambiare aria.