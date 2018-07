Roma: buona la prima per Dzeko e Schick, sul mercato si sonda anche Malcom

Buona la prima, per la nuova Roma di Eusebio Di Francesco. Contro il Latina, la formazione giallorossa segna infatti ben nove reti: escludendo l'autorete di Manes, a segnare sono stati Schick e Dzeko (per entrambi doppietta), Marcano e Pellegrini, anch'egli capace di marcare per ben due volte il tabellino. Nonostante qualche inevitabile difficoltà di inizio stagione, la Roma ha proposto un gioco fluido, trovando risposte positive nei propri attaccanti, Schick soprattutto, e in Javier Pastore, partito mezz'ala ma spesso al centro dell'azione per la propria capacità di inventare. Bene anche Pellegrini, mentre non ci si aspettava una prestazione così convincente da Bryan Cristante. Da rivedere invece Kluviert: a sinistra l'ex Ajax ha giocato bene, spostato a destra non ha più fornito soluzioni interessanti.

Dall'amichevole, al di là dei goal, a risaltare è stata l'assenza di un esterno destro di ruolo oltre a Cengiz Under. Di Francesco non vuole più adattare nessun interprete in quella zona del campo, facendo sottintendere di volere un calciatore adatto a ricoprire quel ruolo. Nelle ultime ore, Monchi avrebbe messo gli occhi su Malcom, brasiliano del Girondins de Bordeaux voluto anche dall'Inter e dal Napoli. I nerazzurri sono forti sul ragazzo, la Roma dovrà prima cedere qualche esubero per poi tentare l'affondo. Si complica anche la pista-Berardi, pallino di Di Francesco fin dai tempi del Sassuolo: la Fiorentina ha infatti offerto quindici milioni al club di Squinzi, che ci pensa.

Per Alisson, invece, si fa forte anche la pressione del Liverpool, club deciso ad ingaggiare un profilo importante in porta viste le non perfette prestazioni di Karius. Dopo gli ingaggi importanti di Fabinho, Keita e Shaqiri, Klopp avrebbe dunque chiesto il portiere brasiliano alla dirigenza reds. Le voci vorrebbero un Liverpool pronto ad offrire una cifra vicina ai settanta milioni di bonus, cifra importantissima che soddisferebbe Monchi. In caso di cessione del portiere, il dirigente giallorosso si fionderebbe direttamente sul sostituto: si tratta di Areola, giovane portiere francese di proprietà del Paris Saint-Germain. Con l'arrivo di Buffon, il ragazzo avrebbe meno spazio e la Roma sarebbe la squadra giusta da cui ripartire.