Empoli: ecco le ultime trattative di calciomercato

Buona la prima dell’Empoli di Andreazzoli. Contro il Lamporecchio, i toscani vincono infatti 8-0, mostrando buone cose nonostante i pochi giorni di ritiro. Particolarmente in evidenza Caputo, che già nel primo tempo mette a segno addirittura un poker. Chiude la prima frazione, la rete di Lollo. Nella ripresa, Mraz impressiona con una personale doppietta, mentre è di Belardineli l’altra rete toscana. Mentre la rosa si allena, la dirigenza continua a sondare il terreno, cercando colpi di spessore per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, piace Acquah, con il Torino che sta ingolosendo i toscani per avere Krunic.

Per convincere l’Empoli a cedere il suo gioiellino, i granata avrebbero anche proposto Boyé, calciatore sul mercato da mesi a questa parte. Dopo la cessione di Donnarumma al Brescia, la società neopromossa starebbe seriamente pensando a Boyé, che darebbe un grande contributo all’attacco per la sua tecnica e la sua voglia di rilanciarsi. Piace anche Parigini del Chievo, altro calciatore che ha faticato a trovare la propria dimensione e che vuole dunque rilanciarsi – una volta per tutte – in Serie A.

Il nome caldo delle ultime settimane è quello di Gerson, brasiliano della Roma lontano dai progetti tattici di Eusebio Di Francesco. Monchi vorrebbe lasciarlo in prestito in Italia, consentendogli di maturare definitivamente e di acquisire quella dimensione che gli è mancata fino ad oggi. Gerson è stato infatti testato mezz’ala, trequartista ed esterno, brillando poco in ogni ruolo. Con Andreazzoli e la poca pressione di una piazza come Empoli, il ragazzo potrebbe ritrovarsi, capendo dove collocarsi in campo per una maggiore incisività.