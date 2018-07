Inter, la magica intesa fra El Toro e Maurito

COMPAGNI E AMICI - Argentini, attaccanti, fiuto del gol, giovani, numero 9 e numero 10; questo accomuna Mauro Icardi e Lautaro Martinez. Sin dal primo momento in cui l'ex Racing de Avellaneda ha messo piede in Italia è stato accolto con gran calore e affetto da parte dei tifosi nerazzurri ma in particolar modo dal capitano di quei tifosi, ovvero Icardi. Non è un mistero il fatto che Luciano Spalletti provi il forte desiderio di usare due punte in questa stagione e non è un mistero il fatto che l'ex Sampdoria e Barcellona abbia letteralmente preso sotto la propria ala il neo numero 10 dell'Inter.

MATURAZIONE DELL'INTESA - Un'intesa e un feeling che sembra essere destinato a consolidarsi e a crescere ogni giorno che passa, testimoniato soprattutto da un episodio tanto singolare quanto bello; infatti, nella giornata di ieri, pare abbiano passato assieme il pomeriggio libero per le strade di Milano. Insomma, un modo per incominciare ad avere una conoscenza maggiore della città in cui giocherà El Toro ma anche una situazione perfetta per conoscersi, comprendersi, intendersi e per ampliare quell'amicizia che sembra essere sbocciata sin dal primo istante. Basti pensare al post di benvenuto del capitano dell'Inter sui propri profili social con il seguente messaggio: "Benvenuto Lautaro, ti auguro il meglio in questa nuova avventura con questi magnifici colori". Oppure anche al fatto che, nel corso della scorsa settimana, abbiano ricevuto la visita del parrucchiere personale del ragazzo di Rosario, Luigi Paesano, che ha dato una spuntata al taglio del nuovo arrivato, sotto la supervisione di Icardi stesso, al termine dell'allenamento. Bellissima e divertente la frase di didascalia della foto, postata accuratamente sui social da Mauro Icardi, che ha immortalato il momento: "Inizia un nuovo anno, ma lui è sempre presente. Fratmmm abbiamo un nuovo cliente".