CR7 Day: visite mediche per Cristiano Ronaldo

Ore 10, inizia ufficialmente in CR7 Day. Dopo aver visitato la Continassa alle 9.30, Cristiano Ronaldo si presenta così ai tifosi della Juventus presenti fuori lo Stadium. Attraverso l'ingresso principale, il campione portoghese si fa coccolare dall'inevitabile bagno di folla che lo attendeva già da questa mattina presto.

L'acquisto che cambia la storia del calcio e della Serie A è approdato all'Allianz Stadium intorno alle dieci di questa mattina per effettuare le visite mediche. Un breve "red carpet" per qualche foto e qualche autografo e via dentro al J Medical per i consueti test fisici. Impossibile contenere la gioia dei tifosi che hanno subito innalzato un coro chiedendo a gran voce la Champions League, vera ossessione di tutti. Riportare in Italia la coppa dalle grandi orecchie quasi dieci anni dopo l'Inter è a questo punto doveroso. Per la Juventus e per la Serie A.

Nel suo completo grigio scuro, una volta entrato nel J Medical si lascia sfuggire un "Juve, Juve". Forse è troppo presto per deduzioni ed elucubrazioni ma la voglia di cominciare sembra essere tanta. Di sicuro, mezzo mondo calcistico e non attende con impazienza di vedere CR7 all'opera sin da subito.