Juventus, Gonzalo Higuain e Daniele Rugani ai saluti: Sarri attende i suoi pupilli

Maurizio Sarri è il nuovo allenatore del Chelsea e, come si sa da tempo, in cima alla sua lista dei desideri si trovano due giocatori della Juventus: Gonzalo Higuain e Daniele Rugani.

L'attaccante argentino ha vissuto la sua miglior annata, dal punto di vista realizzativo, nel corso della stagione 15/16 con 36 reti in campionato in 35 presenze. Il rapporto tra i due è sempre stato ottimo ed il tecnico toscano sarebbe ben felice di poterlo riabbracciare a Londra. La richiesta della Juventus è di almeno 60 milioni (senza contropartite tecniche) per poter segnare a bilancio una piccola plusvalenza, i bianconeri comunque cercheranno di cedere il Pipita per alleggerire il monte ingaggi della squadra dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo.

L'altro nome nella lista del club inglese è quello di Daniele Rugani, che andrebbe a Londra per sostituire il partente David Luiz; il giovane difensore ha conosciuto Sarri durante l'esperienza con la maglia dell'Empoli, l'ex allenatore del Napoli gli ha dato una grandissima fiducia nel corso del primo anno di Serie A facendogli giocare tutte 38 le partite. Le ultime indiscrezioni dicono che il Chelsea sarebbe arrivato ad offrire 40 milioni di sterline (circa 45 milioni di euro) e la Juventus sarebbe disposta ad accettare questa offerta. Dal canto suo il difensore partirebbe volentieri in direzione Inghilterra perché in questi anni in bianconero non è mai riuscito a trovare continuità (67 presenze in 3 anni, di cui pochissime in Champions League) e si riunirebbe volentieri al suo mentore.

Comunque sono attese sostanziose novità in merito a queste due operazioni in breve tempo perché la Juventus deve far tornare i conti il prima possibile ed il Chelsea vuole mettere al più presto a disposizione di Sarri la rosa su cui dovrà lavorare duro per imprimere nei giocatori la sua idea di gioco.