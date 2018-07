CR7 Day "Cercherò di dare il meglio, è un passo avanti per la mia carriera"

Il CR7 Day si conclude con la tanto attesa conferenza stampa del campione portoghese, affiancato dal ds Fabio Paratici. Ecco il botta e risposta tra i circa trecento giornalisti e Cristiano Ronaldo.

Perché hai scelto la Juventus?

La Juventus è una delle migliori squadre al mondo, avevo preso la decisione da tempo e mi era stata consigliata da molti miei compagni. È stata una scelta facile , è un club vincente.

Quanto ha inciso l'ovazione nello Stadium al tuo gol nello scegliere la Juve?

Fu un momento molto bello quello e ringrazio i tifosi. Questo mi darà ancora più motivazioni per far bene qui con la maglia della Juve.

Milioni di tifosi bianconeri sono felici di averti alla Juventus, altrettanti del Real Madrid sono tristi. Che messaggio vuoi mandargli?

Quella a Madrid è stata una storia fantastica e rigrazio tutti i tifosi per l'affetto ed il supporto datomi. Questa però è una nuova tappa della mia vita e dopo aver vinto tutto ovunque, voglio lasciare il segno anche qui.

La difficoltà della Serie A è uno stimolo in più?

Mi piacciono le sfide, non ho mai avuto nulla di facile nella vita, tantomeno mi piace rimanere nella comfort zone. Mi farò trovare preparato anche oggi.

Quanto conta sapere che la Juventus ha preso te per portare a casa la Champions?

La Champions è un trofeo molto difficile da portare a casa ma ci faremo trovare pronti per vincere tutto, dal campionato alla coppa fino alla Champions.

Come ti senti fisicamente?

Fisicamente mi sento molto bene, ci sono giocatori che all'età mia fanno scelte rispettabilissime come quelle di andare in Qatar o in Cina ma non certo io. E questo mi rende orgoglioso e mi fa capire di essere speciale.

Con il mister Massimiliano Allegri, avete deciso la tua data d'esordio?

Mi unirò al gruppo il 30 luglio, sarà pronto sicuramente per la prima giornata di campionatoed esordire in Serie A.

Sarà facile o difficile vincere il Pallone D'Oro qui a Torino?

Non è una cosa che prendo in considerazione, forse lo vincerò o forse no ma non è una cosa che mi toglie il sonno. Mi piace vincere trofei ma ce ne sono alcuni sicuramente più importanti.

Cosa può dare la Juventus a Cristiano Ronaldo?

La Juve mi ha dato una grande opportunità, mi ha fatto fare un passo avanti nella mia carriera e ne sono veramente onorato. Spero di poterla ripagare sul campo, che è la cosa che meglio mi riesce.

Quella della Juventus è stata l'unica offerta che hai ricevuto?

Sì, è stata l'unica ed è stato anche molto facile decidere.

Ora che sei in Italia, la rivalità con Messi svanirà. Hai già visto i vari Dzeko, Icardi e quei giocatori che possono contenderti lo scettro di capocannoniere?

Tutti voi avete sempre rimarcato la mia rivalità con Messi ma io voglio solamente vincere, non ho mai avuto rivalità con nessuno.