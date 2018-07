La clausola di Suso da 38 milioni è scaduta e non è più valida

Google Plus

Il mercato del Milan è bloccato fino al 21 di luglio quando l'assemblea dei soci dovrà rimettere un po' di ordine all'interno della società dopo il passaggio di proprietà nelle mani del fondo Elliott. Dopo quella data, poi, sarà anche più chiaro il futuro di alcuni giocatori in questo momento presenti all'interno della rosa di Rino Gattuso. Uno dei nomi che di sicuro rientra in questo ragionamento è quello di Suso.

Lo spagnolo, all'interno del contratto rinnovato nella scorsa stagione con il Milan, ha una clausola rescissoria da 38 milioni di euro che scade il 15 di luglio. Meglio dire scadeva, perchè da questo momento chiunque volesse Suso non si può più aggrappare a questo cavillo legale, ma dovrà sedersi a un tavolo direttamente con il Milan e parlare dell'ex Liverpool come di un giocatore che non ha una sorta di etichetta