Milan, la settimana verità: tra Tas, mercato e società saranno giorni cruciali per il futuro rossonero

E' iniziata la settimana più importante della storia recente del Milan. Difatti, saranno giorni molti importanti con i rossoneri che finalmente potranno conoscere il proprio destino sia sul campo, si saprà la decisione del Tribunale Arbitrale Sportivo di Losanna, e sia a livello societario.

Capitolo Tas

Giovedì 19 il Milan conoscerà il proprio destino europeo: i rossoneri sapranno se il Tas avrà accolto il proprio ricorso dopo che l’Uefa gli ha esclusi dalla prossima Europa League. Al mattino ci sarà l'udienza Losanna, mentre al pomeriggio ci dovrebbe essere già il verdetto ufficiale. Ad Avenue de Beaumont 2, sede del tribunale sportivo, oltre al pool degli avvocati rossoneri ci sarà anche un legale di Elliott ed insieme cercheranno di dimostrare che il Milan è stato trattato con maggior severità rispetto ad altri club ,come ad esempio City, PSg e l'inter, visto che nessuno di questi è stato escluso dall’Europa. Nei giorni scorsi hanno già fatto recapitare il proprio dossier difensiva che si baserà sì su una maggiore considerazione dei casi precedenti, ma anche sul via libera all’esibizione degli atti relativi a quei procedimenti. Dopo il cambio di proprietà c’è un po’ più ottimismo in casa milanista: Elliott ha garantito la continuità aziendale ed ha azzerato i debiti con l’obiettivo di riportare il Milan in alto.

Capitolo società

Dopo due giorni, sabato 21, ci sarà l’elezione del nuovo presidente del Milan che prenderà il posto di Mister Li. Inoltre, con l'arrivo del fondo Elliott, verranno nominati i nuovi amministratori e il un nuovo presidente del Consiglio di Amministrazione. Si fanno per esempio i nomi dell’ex a.d. di Alitalia, Rocco Sabelli, di Massimo Ferrari, general manager di Salini, di Giorgio Furlani e di Franck Tuil.

In questi giorni hedge fund di Paul Singer sta scegliendo anche i manager da inserire nel club di via Aldo Rossi. Tra i tanti nomi che stanno circolando in queste ore c'è quello di Leonardo, che potrebbe ricoprire il ruolo di direttore generale, incarico già avuto al Paris Saint-Germain ma non piace ai tifosi rossoneri visto il passato all'Inter, ma anche quelli di Andrea Carnevali del Sassuolo e Umberto Gandini, ora alla Roma. Le figure di Fassone e Mirabelli verranno valutate, ma è soprattutto quella dell’Amministratore Delegato a rischiare di più.

Nei prossimi mesi Elliott dovrà sistemare gli errori commessi da Mister Li provando allo stesso tempo di rinforzare la squadra seguendo le regole del Fair Play Finanziario.

Capitolo mercato

Per i movimenti in entrata ed in uscita bisognerà attendere ancora una settimana visto che la nuova proprietà ha bloccato tutte le situazioni in divenire. Dunque, per il momento, il mercato del Milan è bloccato.

Dall'esito di giovedì si dovrà fare i conti anche con la volontà di alcuni giocatori che potrebbero chiedere di essere ceduti senza Europa.

Capitolo campo

In tutto questo Gennaro Gattuso continua a far lavorare la propria rosa e domenica il Milan partirà per la tournée estiva negli Stati Uniti, dove giocherà l’International Champions Cup 2018.