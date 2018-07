Napoli - De Laurentiis: "Con Mendes ho parlato di Ronaldo, ai Mondiali ho tifato Belgio"

Solo uno come Aurelio De Laurentiis poteva raccontare alcuni retroscena di Cristiano Ronaldo durante la sua presentazione con la maglia della Juventus. Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, il patron del Napoli ha detto la sua su un possibile passaggio di CR7 proprio sotto il Vesuvio: "Con Jorge Mendes c’è uno splendido rapporto di collaborazione e siamo stati da lui in Portogallo per portare avanti l’operazione per un portiere poi però i problemi societari dello Sporting hanno fatto sì che ci tirassimo fuori dal possibile affare. È stato allora che Mendes mi ha proposto l’affare Ronaldo".

Continua, De Laurentiis: "Ho capito che la chimica con Perez e il Real si era rotta. E allora ho detto a Mendes: tesoro mio, questa è una operazione da 350-400 milioni. Sul giocatore non ho dubbi, ti direi di sì ma devo strutturare il tutto. A me servono i primi 250 milioni del fatturato a te lascio i successivi 100. Perché un affare del genere se non fa decollare il fatturato oltre i 350 milioni non avrebbe senso. Ma Mendes è tipo molto veloce, corre perché il suo avversario è il tempo. E non aveva il tempo per strutturare una operazione così complessa per essere creata".

In seguito, il numero uno del Napoli ha detto la sua sull'eventuale apporto di Ronaldo al Napoli: "Ho pensato anche agli altri effetti collaterali. Perché uno come CR7 porta ovunque vada crea una sensazione stordente, figuriamoci a Napoli. Un sacrificio del genere per il resto della squadra avrebbe avuto ripercussioni non da poco. Noi siamo passati da un monte ingaggi di 30 milioni con Mazzarri ai 120 attuali. E poi mi sono lamentato del mancato utilizzo di un certo numero di calciatori sottoutilizzati: se prendo Ronaldo deve giocare sempre... Comunque complimenti alla Juve e benvenuto a Ronaldo che sarà sale e pepe per il nostro campionato":

In ultimo, passaggio inevitabile sui Mondiali: "La Francia è stata fortunata. Ho tifato Belgio perché giocava meglio di tutti, nella finale del terzo posto ha asfaltato l’Inghilterra. Mi piace quella squadra, vorrei comprarla tutta..." dice De Laurentiis, lanciando qualche segnale in ottica mercato.