Roma, Alisson pronto a vestire british

ROMA - Dopo il deludente mondiale russo, Alisson Becker è pronto a tornare alla base, a Roma, pronto per partire verso la tournée negli Stati Uniti che durerà quasi una ventina di giorni. O forse no. Dopo la strepitosa stagione del numero uno della Seleção e della squadra giallorossa, le curiosità e i desideri di avere in squadra il ragazzo nato a Novo Hamburgo hanno preso un'impennata notevole da parte delle big di tutta Europa. Prima su tutte, nelle prime settimane di mercato, il Real Madrid di Florentino Perez che, però, ha successivamente deciso di virare su un profilo belga che di nome fa Thibaut Courtois. Ecco, dunque, passare davanti alla squadra spagnola due big inglesi.

CHELSEA E LIVERPOOL - Le favorite per un approdo di Alisson restano i Blues di Londra e i Reds di Liverpool. Quest'ultima, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, sembrerebbe essere passata in vantaggio sulla prima. Il Chelsea di Maurizio Sarri, infatti, avrebbe rallentato la trattativa con la Roma a causa della questione Courtois; Alisson, infatti, arriverebbe solamente in caso di cessione del belga, eletto miglior portiere del mondiale (appena conclusosi con la vittoria della Francia). Il Liverpool di Jurgen Klopp, di fatto, negli ultimi giorni, pare abbia cercato di dare un'accelerata considerevole. La richiesta di Monchi? 70 milioni di euro. I Reds, pare, abbiano presentato un offerta di 60 milioni più 10 di bonus mentre la Roma sarebbe disposta ad a scendere a 65 milioni lasciando i 10 di bonus. Per il momento non sono giunte offerte ufficiali della squadra di Abramovich. La situazione potrebbe smuoversi nelle prossime ore.

SOSTITUTO - Viste le intenzioni dello spagnolo Monchi di smantellare e rifondare la porta, la Roma è costretta a guardarsi intorno per cercare l'elemento che sostituirebbe Alisson. Tre i nomi sondati: Jasper Cillessen, secondo portiere al Barcellona, Robin Olsen, attualmente al Copenaghen e reduce da un ottimo mondiale con la Svezia, e Alphonse Areola, portiere del PSG chiuso dal recente arrivo di Gianluigi Buffon. Per il primo ci sarebbe la concorrenza proprio del Liverpool che, intenta a trovare un sostituto di Karius, avrebbe già presentato una prima offerta alla squadra catalana riuscendo, in questo modo, a "coprire" un eventuale fallimento nella trattativa che porterebbe ad Alisson. Il secondo, invece, sarebbe, a detta di Monchi, uno dei migliori portieri in circolazione grazie alla sua ottima capacità di saper dare continuità al suo rendimento: il Copenaghen lo valuta 16 milioni di euro e la Roma sarebbe pronta ad arrivare a offrire 10 milioni più bonus. L'ultimo, il francese, neo campione del mondo, sembra essere un'ipotesi decisamente concreta. Infatti, sembra che Monchi possa riuscire a strappare il parigino per una cifra che si aggira attorno ai 20 milioni totali, comprendenti i bonus, nonostante la valutazione di 30 milioni del club di Nasser Al-Khelaïfi. Dopo svariate settimane in cui si vociferava la sua possibilità di approdare al Napoli, Areola potrebbe diventare il sostituto di Alisson.

Una cosa resta certa al momento: sostituire il brasiliano non sarà impresa semplice per chiunque giocherà questa nuova stagione fra i pali giallorossi.