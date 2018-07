Ufficiale: la Roma cede Bruno Peres al San Paolo

Dopo una stagione non certo esaltante e le voci sempre più insistenti di un suo possibile addio, è arrivata nella giornata di oggi l'ufficialità del trasferimento di Bruno Peres al San Paolo. La Roma ha ceduto il difensore al club brasiliano in prestito con diritto di riscatto come recita il comunicato apparso sul sito della squadra giallorossa:

"La Roma rende noto di aver sottoscritto con il San Paolo il contratto per la cessione a titolo temporaneo, fino al 31 dicembre 2019, dei diritti alle prestazioni sportive di Bruno Da Silva Peres.

Il contratto prevede inoltre il diritto di opzione, in favore del club brasiliano, per l’acquisizione a titolo definitivo del giocatore".

Gianlucadimarzio.com riporta anche le cifre dell'operazione: "Il Sao Paulo verserà nella casse giallorosse 1.4 milioni di euro, con eventuale riscatto già fissato a 6 milioni. Alla società giallorossa inoltre andrà il 20% di una eventuale futura rivendita del calciatore".

Bruno Peres lascia la Roma dopo due anni dove ha collezionato 69 presenze e due reti. Se nella prima stagione ha potuto giocare molto anche per l'infortunio di Florenzi, nell'ultimo anno lo spazio si è sempre più ridotto con le difficoltà del brasiliano nel giocare nella difesa a 4. Adesso con il probabile rinnovo di Florenzi e il ritorno dopo un lungo infortunio di Karsdorp le possibilità sono diminuite e per questo Bruno Peres ha deciso di lasciare la Roma. Tra l'altro la non convocazione per il ritiro di Trigoria ha sancito la fine del rapporto con i giallorossi. L'ipotesi più plausibile per il suo futuro sembrava essere un ritorno a Torino dove il brasiliano è esploso, i club avevano anche trovato l'accordo ma il giocatore, per volontà della famiglia, ha deciso di tornare in patria. Adesso Bruno Peres proverà a rilanciarsi in Brasile sognando la maglia verdeoro che sull'out di destra cerca l'erede di Dani Alves.