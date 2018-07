Udinese - Presentata la campagna abbonamenti, serve l"Istinto bianconero" per tornare ai livelli passati

Si va componendo la stagione 2018/2019 dell'Udinese, dopo la presentazione del nuovo DT Pradè, l'annuncio delle date del ritiro e l'ufficialità dei primi due acquisti, è tempo di togliere il velo alla nuova campagna abbonamenti. "Istinto bianconero" è questo il marchio che vuole puntare ad un ritorno alle origini, a quel rapporto tra la società friulana e i suoi tifosi e tifosi che, l'anno scorso è scricchiolato, ma è rinato nel momento della sfida dell'anno contro il Bologna. Una frase dunque che sa meno di slogan rispetto agli anni scorsi.

A presentare tariffe e modalità di abbonamento è stato il Direttore Generale bianconero Franco Collavino.

"Il claim di questa campagna è Istinto bianconero, vogliamo ritornare alle origini, alla base del rapporto con i tifosi, alla passione che da sempre lega la tifoseria a questi colori. Nei momenti che contano i tifosi ci sono sempre stati. Prima della partita contro il Bologna, in un momento di grande difficoltà, i tifosi hanno fatto sentire il loro sostegno dimostrando di amare questi colori e questa società, vogliamo ripartire da questo istinto. Per questo motivo abbiamo voluto mantenere invariate le tariffe".

Per quest'anno è stato scelto un testimonial da mettere in copertina e si è deciso di puntare su Kevin Lasagna: "E' un ragazzo umile, un giocatore di talento che ci rappresenta. Ha saputo superare i momenti di difficoltà e meglio di tutti in questo momento rappresenta l'istinto bianconero".

Fonte: Davide Marchiol

La campagna durerà un mese e inizierà alle ore 15.00 di oggi. Gli elementi di successo della scorsa campagna sono stati confermati: i prezzi restano invariati, confermati il pacchetto Family e le tariffe riservate agli universitari e agli Under 18. Verrà poi regalato a tutti gli abbonati l'accesso alla prima partita di Coppa Italia e per quattro volte nel corso della stagione verrà organizzata la promozione porta un amico, che prevede di poter invitare un amico al costo di un solo 1 euro.

Tre le fasi per sottoscrivere la tessera. Dalle ore 15 del 16 luglio al primo agosto i vecchi abbonati possono cambiare il proprio posto. Dal 2 al 4 agosto invece i vecchi abbonati possono confermare il proprio posto mentre dal 7 al 17 agosto spazio alla vendita libera. I canali di vendita sono quelli tradizionali (l'Udinese point in curva nord, le rivendite distribuite in tutta la regione, il canale internet e il call center). Anche quest'anno è prevista la possibilità della rateizzazione, uno strumento semplice per pagare l'abbonamento in tre comode rate. Sono previsti poi tutta una serie di benefits per tutti gli abbonati, un buono Despar, uno sconto sull'abbonamento dell'Apu Gsa Udine, tariffe speciali poi sui prodotti degli sponsor bianconeri.

L'obiettivo è quello di confermare i numeri dell'anno scorso: "Il vero obiettivo possiamo ritrovare nel claim che abbiamo lanciato. Credo che dobbiamo tornare a quel legame che è stato espressione di passione e che ha sempre tenuto vicini gli abbonati all'Udinese. Dobbiamo consolidare questa base. Tutte le attività che stiamo facendo, anche dal punto di vista tecnico, e in sede di mercato, unite alla nostra volontà di offrire tariffe agevolate, possano permettere di raggiungere numeri importanti"

Presente a sostegno di questa importante iniziativa anche il presidente del Coni regionale Brandolin: "Ringrazio l'Udinese per questa bellissima idea di introdurre un abbonamento anche per i tesserati del CONI presenti in Friuli. Questo stadio sta diventando la casa dello sport friulano. L'intero mondo dello sport friulano vive e si organizza all'interno di questa struttura. Sono diverse le iniziative che da anni facciamo con l'Udinese a conferma di un rapporto solido e costante nel tempo. Vogliamo far sì che sempre più atleti si appassionino alla squadra del loro territorio. Il Friuli Venezia Giulia è una regione di atleti e vogliamo continuare a promuovere e valorizzare, anche attraverso questa collaborazione con l'Udinese, lo sport. Mi auguro che questa sia un'ulteriore dimostrazione che il mondo del calcio non è separato da quello degli altri sport. Il calcio deve aiutare anche le altre federazioni e queste iniziative lo dimostrano. L'Udinese è una società gloriosa, un vanto per tutta la regione e mi auguro che possa dare soddisfazioni a tutti i tifosi".