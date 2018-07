Sassuolo: oggi prima amichevole, ufficiale l'arrivo di Bourabia

Prima amichevole stagionale per il Sassuolo Calcio. Proprio in questi minuti, i neroverdi di Roberto De Zerbi stanno scendendo in campo, al ritiro Vipiteno-Racines, per affrontare la Selezione Wipptal. Test importante, per gli emiliani, che proveranno così quanto fatto nelle prime sgambate stagionali. Grande attenzione per Federico Di Francesco, chiamato ad essere l'erede diretto di Politano. Presumibilmente, De Zerbi schiererà i suoi con un attacco a tre, modulo perfetto sia per l'ex Bologna che per Domenico Berardi, pezzo pregiato della rosa non più incedibile.

Secondo quanto affermato dal Ds Carnevali a Il Corriere dello Sport, il talento neroverde è stato proposto al Milan per uno scambio con Manuel Locatelli, ricevendo però picche: "Per Berardi non abbiamo avuto richieste ufficiali. Con il Milan c’era un discorso di interesse nostro per Locatelli; loro erano interessati a uno scambio di prestiti, ma noi no. Ora però la situazione è in alto mare" ha detto il dirigente al quotidiano nazionale, sottolineando un'apertura verso quei club che, con una congrua offerta, avessero avuto intenzione di prelevare a titolo definitivo Berardi.

Sul mercato, mentre si lavora per il dopo-Acerbi, si cerca anche di puntellare la mediana, reparto particolarmente falcidiato da infortuni nella scorsa stagione. Per il ruolo di metodista, è ufficiale l'ingaggio di Mehdi Bourabia, interprete franco-marocchino ormai ex Konyaspor. Prelevato per una cifra intorno ai due milioni e mezzo, il classe '91 è reduce da un'ottima stagione in Turchia, trentanove partire puntellate anche da due goal e quattro assist. Si deve ancora lavorare, invece, per Jeremie Boga, trequartista del Chelsea che ha davvero impressionato con la maglia del Birmingham, in Championship. Classe '97, Boga può giocare anche in altri ruoli del campo, confermandosi duttile e dunque particolarmente utile per la causa emiliana.