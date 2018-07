SPAL scatenata sul mercato, in arrivo Petagna e Djourou

Queste settimane di luglio verranno ricordate a lungo dai tifosi della SPAL, i quali chissà da quanti anni non vivevano una sessione di mercato così attiva sotto l'aspetto delle entrate. Dopo gli arrivi di Dickmann, Fares, Valdifiori e Vanja Milinkovic-Savic, sembra che sia arrivato il momento del quinto e del sesto acquisto da parte dei ferraresi. Per la permanenza in Serie A sembra infatti che i biancazzurri potranno contare sulle prestazioni di Andrea Petagna e Johan Djourou.

Il primo è stato uno dei titolari dell'Atalanta dei miracoli delle ultime due stagioni, senza mai riuscire però a lasciare più di tanto il segno, in particolare sotto il profilo dei gol segnati. I nerazzurri hanno allora deciso di investire tanto su Duvàn Zapata, andando a portare a tre il numero delle punte di proprietà della Dea. Troppe, anche per chi deve affrontare tre competizioni: l'italiano è stato quindi messo sul mercato ed ha già trovato da qualche giorno un'intesa con gli estensi per un contratto quinquennale. La notizia di oggi è l'accordo fra i club per questo trasferimento, che si svolgerà sulla base di un prestito oneroso (da 2 milioni) con obbligo di riscatto per un totale che dovrebbe attestarsi fra i 12 milioni di euro di valutazione. Una cifra importante per un giocatore importante, che sarà sicuramente un titolare in Emilia.

Djourou rappresenta invece un profilo forse più noto a livello internazionale. È stato presente ai Mondiali con la sua Svizzera, e subito dopo l'eliminazione ha chiesto ed ottenuto la rescissione consensuale con l'Antalyaspor, squadra con cui ha trascorso l'ultima stagione. Al difensore ex Arsenal si sono quindi aperte le porte dell'Italia ed in particolare della SPAL, con cui sembra destinato a firmare un contratto annuale con opzione di rinnovo fino al 2020. Una maniera per testare la condizione atletica di un giocatore che comunque rappresenta certamente un altro tassello importante per la prossima stagione dei romagnoli. L'ufficialità di questo affare - così come quella riguardante l'acquisto di Petagna - dovrebbe giungere a breve.